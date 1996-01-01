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Ирина Скоробогатова: власть становится ближе и прозрачнее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Административная реформа благодаря президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ обрела второе дыхание и в Приморском крае находится в самом разгаре, утверждает вице-губернатор Ирина СКОРОБОГАТОВА.

По ее мнению, в результате реформы власть станет ближе к народу, а ее деятельность - значительно прозрачнее. В экс-клюзивном интервью "ЗР" руководитель аппарата администрации Приморского края рассказала о смысле реформы, ее содержании и этапах.

- Административная реформа в России в целом и в Приморском крае в частности скажется только на чиновниках?

- Она в первую очередь нужна народу. Власть благодаря реформе станет ближе к людям, ее деятельность будет значительно прозрачнее, исчезнут очереди у кабинетов чиновников.

- Каким образом?

- Любой человек сможет подать жалобу или обратиться к чиновнику по Интернету и получить ответ. Узнать, какие документы требуются и какие бланки надо заполнить, люди смогут прямо на сайте администрации Приморья. Также по Интернету человек сможет следить, на какой стадии у какого конкретно чиновника в данный момент находится на рассмотрении его вопрос.

- Это, наверное, будет еще не скоро?

- Ну почему же. Первый этап перехода на предоставление услуг в электронном виде должен быть завершен по плану до 1 декабря 2010 г. На всех уровнях, вплоть до федерального, будут созданы реестры государственных и муниципальных услуг. Через год, до 1 января 2011 г., на едином портале в Интернете будут опубликованы все бланки заявлений и иных документов, необходимых для получения услуг. Причем документы можно будет заполнять и в электронном виде. На третьем этапе, который завершается в июле 2012 г., документы можно будет не только заполнять, но и подавать в электронном виде. Всего намечено пять этапов, вплоть до 2014 г. Представить, в каком направлении мы движемся, можно по действующему порталу http://www.gosuslugi.ru.

Уже сегодня на официальном сайте Приморского края в таких органах исполнительной власти, как Управление государственной службы занятости населения и Управление ЗАГС, можно вывести бланки заявлений, квитанций на оплату госпошлин в электронном виде. Также создана интернет-приемная. И любой гражданин может обратиться по своей проблеме, не приходя в администрацию края.

- Как в Приморье движется реформа? Где-нибудь уже наработан хороший опыт?

- Да, например, в Уссурийске. Там напротив здания администрации города находится многофункциональный центр по предоставлению муниципальных услуг. Любой горожанин получает здесь через автомат номер очереди и по электронному табло следит за ней. Когда подходит его очередь, он проходит к оператору и излагает свой вопрос, проблему. Оператор оформляет все документы и направляет их для рассмотрения специалисту. Обратившийся может следить за прохождением своего вопроса по Интернету и получает информацию по электронной почте без утомительных хождений по кабинетам или по почте на домашний адрес.

- Почему администрация края не становится правительством, как сегодня делается в других регионах?

- Лично для меня правительство в стране должно быть одно - в столице государства.

- В аппарате администрации Приморья вся структура поделена под вице-губернаторов, то есть у каждого свой блок?

- За каждым из вице-губернаторов закреплены полномочия и в соответствии с ними - органы исполнительной власти для их исполнения.

- Как проверяются декларации сотрудников о доходах?

- До 30 апреля каждого года мы должны сдать декларации о доходах. В Управлении государственной службы и кадров есть структурное подразделение, которое по решению представителя работодателя имеет право выборочно или полностью проверить представленную информацию.

- Как формируется кадровый резерв для аппарата?

- На конкурсной основе в два этапа. Например, в прошлом году, когда мы объявили конкурс, заявки подали более 400 человек. Вначале отбор проходил по результатам электронного тестирования. Затем второй этап проводился в форме собеседования. Его проводила рабочая группа по направлениям деятельности выбранной должности. В итоге в управленческий кадровый резерв по решению комиссии включен 141 человек, из них четверо уже назначены на государственные гражданские должности. Список открыт для обзора. Его можно посмотреть на сайте администрации Приморья.

- Участвовала ли в процессе формирования кадрового резерва "Единая Россия"?

- Участвовала, но на общих основаниях, то есть партийная принадлежность при рассмотрении кандидатуры не учитывалась. В этом году мы будем пополнять список "резервистов". В связи с этим мы встретились с лидерами семи партий и договорились об их активном участии в формировании управленческого кадрового резерва.

- В советские времена не реже чем один раз в 5 лет специалистов направляли на повышение квалификации. Существует ли подобная практика в наши дни?

- Конечно. Управление государственной службы и кадров следит за этим процессом. Составлен график, и в соответствии с ним госслужащие направляются на переподготовку.

- В бюджете закладывается цифра фонда оплаты труда чиновников. А как потом, после утверждения депутатами Законодательного собрания, расходуются эти средства - делят по численности, то есть чем меньше работников, тем выше зарплата?

- Зарплата выплачивается в соответствии со штатным расписанием, но зависит от многих обстоятельств - должностного оклада и иных надбавок, утверждаемых законом Приморского края и нормативно-правовыми актами в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе (стаж государственной гражданской службы, классный чин, ежемесячная надбавка к окладу).

- Чиновничий аппарат имеет свойство разбухать. Как в администрации Приморья с численностью сотрудников?

- Могу сказать, что численность государственных гражданских служащих в администрации Приморского края гораздо ниже, чем в других регионах. Губернатор лично и очень внимательно следит за штатным расписанием. Его увеличение происходит только при передаче дополнительных полномочий.

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