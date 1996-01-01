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В Приморье состоится IV Тихоокеанский экономический конгресс
Губернатор края Сергей ДАРЬКИН подписал распоряжение о проведении IV Тихоокеанского экономического конгресса, который пройдет во Владивостоке 2 – 3 июля. Основная идея конгресса – продвижение его как федеральной площадки для разработки, обсуждения и трансляции экономической политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Конгресс предоставляет возможность лидерам делового сообщества, ведущим экономистам и экспертам участвовать в обсуждении стратегических вопросов развития сотрудничества в АТР, установления деловых контактов и поиска возможностей для взаимовыгодных инвестиций. Напомним, первый Тихоокеанский экономический конгресс состоялся в 2007 году. Итогом проведения первого конгресса стало формирование в Приморье международного центра общения представителей российского и зарубежного бизнеса, научных кругов и государственных структур по вопросам инвестиционного, инновационного, торгово-экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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