В Приморье состоится IV Тихоокеанский экономический конгресс

Губернатор края Сергей ДАРЬКИН подписал распоряжение о проведении IV Тихоокеанского экономического конгресса, который пройдет во Владивостоке 2 – 3 июля. Основная идея конгресса – продвижение его как федеральной площадки для разработки, обсуждения и трансляции экономической политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Конгресс предоставляет возможность лидерам делового сообщества, ведущим экономистам и экспертам участвовать в обсуждении стратегических вопросов развития сотрудничества в АТР, установления деловых контактов и поиска возможностей для взаимовыгодных инвестиций. Напомним, первый Тихоокеанский экономический конгресс состоялся в 2007 году. Итогом проведения первого конгресса стало формирование в Приморье международного центра общения представителей российского и зарубежного бизнеса, научных кругов и государственных структур по вопросам инвестиционного, инновационного, торгово-экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.