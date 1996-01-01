Дальневосточники задумываются о новой ФЦП

Действующая федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» должна быть выполнена полностью. Дальнему Востоку нужна совершенно новая ФЦП на период 2014-2018 гг. – к такому выводу пришли участники совещания, которое состоялось в Министерстве регионального развития в Москве.

Заместитель полпреда президента в ДФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ, министр регионального развития Виктор БАСАРГИН, представители Минэкономразвития и руководители дальневосточных субъектов федерации обсудили вопросы реализации «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».

В ходе совещания дальневосточные губернаторы посетовали на то, что действующая федеральная целевая программа постоянно секвестрируется. Они высказали опасение, что сокращение финансирования может привести к тому, что многие важные объекты не будут построены. Но чтобы добиться целей Стратегии, прежде всего, необходимо выполнить на 100% действующую ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». А новую программу на период 2014-2018 годы наполнить новыми инфраструктурными объектами, которые необходимы для повышения благополучия и создания условий комфортной жизни на Дальнем Востоке.

Для координации действий региональных и федеральных властей под эгидой Минрегиона будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке Концепции программы и Проекта ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период 2014-2018 годы».