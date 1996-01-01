Сахалин приближает материк

Сахалинская область – территория больших возможностей. Но, чтобы реализовать их в полной мере, увеличить инвестиционный потенциал островной территории, необходимо опережающее развитие транспортной инфраструктуры. Это повысит конкурентоспособность сахалинской продукции, откроет путь к большим запасам природных ресурсов, расположенных в труднодоступных районах области. Это стратегическая задача, и правительство Сахалинской области последовательно ее решает.

В марте комитет Госдумы по транспорту поддержал предложение сахалинцев ускорить работы по проектированию мостового перехода между островом Сахалин и материком.

Мост в геополитике

Депутаты рекомендовали Правительству РФ перенести сроки проектирования железнодорожной линии Селихин – Ныш, главным объектом которой должен стать тоннель или мостовой переход через пролив Невельского, с 2015 на 2011 год. На расширенное заседание комитета были приглашены представители Сахалинской области, заинтересованной в создании устойчивых транспортных связей с Большой землей.

И хотя ответ на сложный вопрос «что целесообразнее строить – мост или тоннель?» еще впереди, похоже, сомнений в необходимости реализации данного проекта у профильного комитета Госдумы нет. Как рассказал глава комитета Госдумы по транспорту Сергей ШИШКАРЕВ, проектирование предлагается начать не в 2015-м, как предусматривает Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015 годы)», а уже в 2011 году, а строительство осуществить в 2015-2020 годы. Он также выразил уверенность, что решение комитета найдет понимание в правительстве, поскольку проект моста между Сахалином и материком носит не только экономический, но и геополитический характер.

Комплексная реализация проекта – а это развитие сахалинской железной дороги и перевод ее на российскую колею, реконструкция нескольких участков дороги в Хабаровском крае и сам мостовой или тоннельный переход – потребует по предварительным подсчетам $300-400 млрд. Но в комитете считают, что «государство должно находить инвестиции в подобные проекты, потому что они так или иначе сделают Сахалин неотъемлемой частью территории и социокультурного пространства РФ».

Существует три варианта соединения острова с материком: мостовой переход, тоннель или дамба. Но первые два рассматриваются как наиболее оптимальные. Из них же, по мнению г-на Шишкарева, с финансовой точки зрения наиболее перспективным видится строительство тоннеля.

Первый заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ШЕРЕДЕКИН оценил решение думского комитета по транспорту как существенный шаг на пути реализации важнейшего для островного региона проекта.

– Создание устойчивого железнодорожного сообщения между материком и Сахалином – основа обеспечения единства экономического пространства России, ее целостности, а также основа для более интенсивного социально-экономического развития Сахалинской области и Хабаровского края», – отметил Сергей Шередекин. – Реализация комплексного проекта, в который входят железнодорожные линии Селихин – Ныш и Ильинск – Углегорск, а также переустройство сахалинской железной дороги создаст более 6 тысяч новых рабочих мест.

Три кита. Транспортных

Но если предстоящее строительство – пока обнадеживающие, но все-таки перспективы, то уже сегодня правительство Сахалинской области комплексно решает насущные проблемы развития транспортной системы. Они обусловлены островным положением и значительной удаленностью региона. Сахалинская область – единственная в России административная территория, расположенная на 59 островах. Обладая выгодным географическим расположением, исключительными природными ресурсами, в числе которых нефть, газ, уголь, область при этом относится к регионам с неустойчивым транспортным сообщением.

Основными видами транспорта здесь являются морской, железнодорожный и авиационный, но и они жестко зависимы от, мягко говоря, непростых климатических условий островной территории. В грузовых перевозках лидирует морской, железнодорожный и с недавних пор трубопроводный транспорт. Основной пассажиропоток взял на себя автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт.

Досье В 2009 году коммерческий грузооборот всех видов транспорта составил 5769,6 млн т-км. Транспортными предприятиями области перевезено с начала года 12,5 млн тонн грузов (на 7,9% меньше уровня 2008 года), что связано с завершением строительства по шельфовым проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Общая численность перевезенных пассажиров за 2009 год составила 33,3 млн человек, или 120,4% к уровню прошлого года. Общий пассажирооборот за 2009 год составил 771,5 млн пасс.-км (99% к уровню 2008 года).

Морским путем

В структуре грузооборота всех видов транспорта на морской приходится 54%. Его инфраструктура состоит из двенадцати морских портов (в том числе построенный в рамках проекта «Сахалин-2» в Корсаковском районе новый порт Пригородное для транспортировки нефти и сжиженного природного газа), транспортного флота и морской железнодорожной паромной переправы Ванино-Холмск.

Как подчеркнули в правительстве Сахалинской области, именно морские порты являются основой всей транспортной структуры Сахалина. Навигационные условия портов различны. Например, порты Невельск, Холмск, Корсаков, Пригородное, расположенные в южной и юго-западной части острова, имеют круглогодичную навигацию. Морские порты центральной и северной части – Углегорск, Шахтерск, Красногорск, Бошняково, Александровск-Сахалинский и Поронайск – открыты для навигации всего полгода, а порт Москальво на месяц меньше.

Исходя из задач модернизации портовой инфраструктуры области, в 2009 году продолжалась реконструкция морского порта Шахтерск. Эти работы велись в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы.)», в 2009 году на эти цели из средств федерального бюджета направлено 259 млн рублей.

Основным морским перевозчиком в области является ОАО «Сахалинское морское пароходство», флот которого включает 21 судно, в том числе 16 транспортных судов, 4 парома и 1 ледокол. Все суда имеют ледовый класс, сертифицированы и находятся под техническим надзором Российского морского Регистра судоходства. Учитывая фактический срок службы морских паромов «Сахалин», который уже превысил нормативный, в 2009 году компания продолжала реализацию ведомственной программы по их модернизации, цель которой – продление эксплуатационного срока службы паромов до 2025 года. Работа по обеспечению устойчивого паромного сообщения Ванино – Холмск ведется компанией и в текущем году. На данном направлении планируется перевести 14,0 тыс. вагонов.

Среди иных задач, направленных на повышение эффективности работы морского транспорта, – обеспечение регулярного транспортного сообщения между Сахалином и Курильскими островами, Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским, островами Кунашир и Шикотан.

Под стук колес

Основные грузы поступают на Сахалин из других регионов России через паромную морскую железнодорожную переправу. По данным пресс-службы правительства области, железнодорожным транспортом осуществляется до 30% всех грузоперевозок внутри области. Поэтому экономика острова неразрывно связана с функционированием железнодорожного комплекса. Весь объем грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок обеспечивает Сахалинская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги».

Досье Общая протяжённость железнодорожных линий на Сахалине составляет 954 км. В 2009 году объем перевозок грузов снизился на 16,7% по сравнению с 2008 годом и составил 3,2 млн тонн. По мнению экспертов, это связано с падением объемов перевозки лесных и строительных грузов, завершением активной фазы реализации шельфовых проектов.

Особенность дороги – узкая колея – 1067 мм, что является существенным сдерживающим фактором. Чтобы решить эту проблему, была разработана программа «Переустройство Сахалинской железной дороги на общесетевую ширину колеи 1520 мм». Работы ведутся с 2004 года и будут продолжены в 2010-м.

Только самолетом...

Воздушный транспорт используется в области преимущественно для перевозки пассажиров на дальние расстояния и в труднодоступные местности, в том числе на Курильские острова. Все внутриобластные авиарейсы выполняются региональной авиакомпанией «Сахалинские Авиатрассы».

Досье На территории области имеются 7 аэропортов: «Южно-Сахалинск» (является аэропортом федерального значения, с 1990 года имеет статус международного), «Оха», «Южно-Курильск», «Шахтерск» «Ноглики», «Зональное» (Тымовский район) и «Буревестник» (о. Итуруп), а также вертодром в г. Северо-Курильске (о. Парамушир). По итогам 2009 года воздушным транспортом было перевезено 232,2 тыс. пассажиров, что на 5,9% больше уровня 2008 года.

В 2009 году продолжились работы по модернизации наземной инфраструктуры воздушного транспорта. В международном аэропорту «Южно-Сахалинск» проводились работы по расширению мест стоянок, строительству рулежной дорожки и систем связи. На завершение реконструкции аэропорта «Менделеево» было направлено 161 млн рублей. Продолжено строительство аэропорта «Итуруп», куда были направлены средства в размере 140 млн рублей. Закончены строительно-монтажные работы на вертодроме в г. Северо-Курильске, теперь дело за сертификацией. Начато строительство багажного павильона в аэропорту «Оха».

И хотя многое еще предстоит сделать, благодаря всесторонней работе правительства Сахалинской области совместно со всеми заинтересованными хозяйствующими субъектами по совершенствованию транспортного комплекса отдаленная островная территория становится ближе.