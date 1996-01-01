Горизонтальные связи

В Камчатском крае под председательством первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Геннадия АЛЕКСЕЕВА прошло заседание Координационного совета по экономическим вопросам Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Для выработки консолидированной позиции по корректировке ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2013 года» и плана реализации Стратегии развития Дальнего Востока до 2025 года собрались представители Министерства регионального развития РФ, исполнительной власти Камчатского края, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, Хабаровского края и Республики Бурятия, депутаты камчатского краевого Законодательного собрания.

Основную идею координационного совета его председатель Геннадий Алексеев обозначил так: «Для эффективного развития территории руководители регионов Дальнего Востока при продвижении своих вопросов в федеральных органах власти должны одинаково формулировать задачи и цели. Не дело, когда каждый из губернаторов, общаясь с первыми лицами государства, ставит задачи, существенно отличающиеся от его соседа. Нам нужно вырабатывать общую позицию».

Камчатка и соседи

Между тем Камчатка не случайно выбрана для такой встречи. Одной из главных тем, заявленных на совете, стало обсуждение перспектив и механизмов ускоренного развития удаленных и труднодоступных регионов Дальнего Востока. Площадь края превышает размеры подавляющего большинства европейских стран. При этом, 80% населения проживают в двух самых крупных городах – Петропавловске и Елизово. Остальное рассредоточено по небольшим селам и поселкам, между которыми отсутствует нормальное автомобильное сообщение. Особенно остро эта проблема стоит в Корякском округе.

К труднодоступным и удаленным территориям, несомненно, относятся Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, арктические районы Республики Саха (Якутия) и северо-восточные районы Хабаровского края. Разговор шел в контексте принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2025 года. Её главная цель – создание комфортных условий для жизни людей, закрепление населения на Дальнем Востоке и привлечение в ДФО и Забайкалье новых профессиональных кадров. По словам Геннадия Алексеева, именно исходя из этой ключевой задачи, необходимо выстраивать совместную работу на Востоке страны, и в первую очередь в труднодоступных и отдаленных районах.

По словам министра экономического развития правительства Камчатского края Александра ЕРОХИНА, в 2009 году полуостров покинули около 1700 человек. «Однако мы можем констатировать, что с 2000 года отток устойчиво снижается. Нужно иметь в виду, что люди не только уезжают с Камчатки, но и ежегодно несколько тысяч на Камчатку прибывают. В этом году правительством края начата реализация региональной программы содействия переселению бывших соотечественников из стран СНГ. На днях мы встречаем первых наших бывших соотечественников, которые переезжают к нам с семьями. Это врач-эпидемиолог из Киргизии и экономист из Украины», – поделился с коллегами Александр Ерохин.

А в целом, по словам министра, как ни банально, но самый главный способ закрепления населения на Дальнем Востоке – это создание комфортных условий жизни. Со стороны региональной власти работа в этом направлении ведется. «Несмотря на кризис, в 2009 году на Камчатке выросли реальная заработная плата и реальные среднедушевые доходы населения. В прошлом году у нас активно реализовывалась программа дополнительных мер по содействию занятости населения. 2009 год стал третьим, когда у нас регистрируется естественный прирост населения. Это значит, мы на верном пути», – сказал Александр Ерохин.

Созвучность жизни

Ясно, что большинство проблем невозможно решить на местном уровне. Для того и создан Координационный совет, чтобы представители регионов могли встретиться, обсудить стоящие друг перед другом задачи и найти общую позицию. Зачастую проблемы территорий созвучны и требуют одинакового алгоритма решения. В частности, проблема труднодоступных территорий актуальна и для такого региона, как Хабаровский край. Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Михаил СТРЕЛЬЦОВ отметил, что в составе субъекта есть три района, которые связывает с большой землей только воздушное сообщение: «Это Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Бывает, что золотодобывающие артели, работающие на этих территориях, пробивают к населенным пунктам зимники. Но в последнее время они всё чаще практикуют завоз грузов до снега. Получается, что большую часть года ряд населенных пунктов в этих районах практически отрезаны от мира точно так же, как и многие районы Камчатки, Якутии. Чаще всего это местности, где произошла остановка промышленных производств. По федеральным законам теперь содержание таких поселков ложится на плечи органов местного самоуправления, у которых бюджеты практически пустые. Я поддерживаю мнение многих коллег о том, что необходимо внести поправки в ФЗ о переселении северян, разрешить переселение трудоспособного населения из неперспективных населенных пунктов в районы Дальнего Востока с благоприятными условиями проживания. То же самое касается федеральной программы обеспечения жильем военнослужащих. Почему им предоставляют жилье только в западных районах России, а не в южных районах Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского и Приморского краев, ЕАО? Ведь если они здесь останутся, получат нормальную работу, смогут выучить детей и потом уже никуда не уедут, мы сможем выдержать главную цель Стратегии – приток населения на Дальний Восток», – обозначил позицию Хабаровского края Михаил Стрельцов.

По мнению Геннадия Алексеева, необходимо проанализировать все соглашения о взаимодействии между регионами Дальнего Востока и Забайкалья и актуализировать их в соответствии с утвержденной Стратегией развития. Особое внимание уделить более активному взаимодействию региональных научных организаций. Все знания и опыт нужно задействовать для научного сопровождения реализации стратегии в долгосрочной перспективе. И, конечно, необходимо сконцентрировать усилия на поддержке ключевых экономических специализаций. Для Камчатского края, к примеру, это рыбохозяйственный комплекс, развитие туристического потенциала.

Придется побороться

Не менее важной темой стала корректировка ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2013 года». По словам представителя Министерства регионального развития РФ Елены РАГУЛИНОЙ, в настоящее время работа по корректировке Программы завершена. Поставлена задача, все средства, сокращенные из-за финансово-экономического кризиса, восстановить в полном объеме в 2013 году. «Экономическая ситуация в стране стабилизируется, растет стоимость нефти, и перед нами поставлена задача восстановить всё, что было секвестрировано в ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2013 года», – пообещала представитель Минрегиона.

При этом Рагулина отметила, что строительство крупномасштабных объектов в 2010 и 2011 годах решено не начинать. Это вызвало вопросы со стороны участников совещания. В частности, многие говорили о том, что некоторые проекты просто нельзя откладывать. Например, ранее в рамках ФЦП было запланировано в 2010 году начать возведение нового здания камчатской краевой больницы. Нынешнее расположено в крайне сейсмоопасной зоне, находится в ветхом состоянии и требовало переселения, как говорится, еще вчера.

Участники Координационного Совета приняли решение рекомендовать субъектам ДФО и Забайкалья представить список важнейших объектов, ранее исключенных из Программы, на рассмотрение бюджетной комиссии при Правительстве РФ для включения их в непрограммную часть Федеральной адресной инвестиционной Программы. Кроме того, принято решение выйти в Минэкономразвития РФ и Минрегион РФ с предложением о завершении программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.» без продления её сроков. По окончании реализации Программы в 2013 году подвести итоги, оценить эффективность направленных инвестиций для развития восточных регионов России.

В полосе эффективной работы

Генеральный директор Межрегиональной Ассоциации Дальний Восток и Забайкалье Юрий ГРИДНЕВ уверен, что дальневосточники имеют все возможности, чтобы защитить в правительстве страны интересы своей территории. «Сама по себе Стратегия определяет направления, а план ее реализации – это конкретные действия. Теперь в Стратегию необходимо вдохнуть жизнь, наполнив её конкретикой. Результаты сегодняшней встречи лягут на стол министрам регионального и экономического развития и будут обсуждаться с губернаторами», – сказал Юрий Гриднев.

Он уверен, что Ассоциация зарекомендовала себя авторитетной организацией, способной донести до руководства страны совместную позицию дальневосточников. «Сегодня мы находимся в полосе эффективной работы – судите сами: утверждена Стратегия, разработан проект плана её реализации. Это как раз те инструменты, которые в состоянии решить дальневосточные проблемы», – подчеркнул Юрий Иванович.

Завершая встречу, Геннадий Алексеев призвал представителей регионов, несмотря на разные исходные позиции и потенциальные возможности, максимально прислушиваться друг к другу: «Дальний Восток и Забайкалье – это более 40% Российской Федерации. Стратегия объединяет всех нас. По сути дела для того, чтобы страна являлась единым государством, должны развиваться в первую очередь горизонтальные связи между регионами. Если каждый субъект будет считать своей главной задачей прийти в Минфин России и выколотить из него как можно больше денег – можете быть уверены, что у нас ничего не получится. Мы каждый на своем месте должны работать, чтобы обеспечить опережающее социально-экономическое развитие Дальнего Востока».