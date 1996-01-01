Геодинамика для премьер-министра

8 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН провел в Новосибирске совещание по вопросам модернизации высшего профессионального образования. В ходе совещания состоялась прямая линия с вузами из регионов, которые продемонстрировали свои достижения в различных областях. Дальний Восток на видеоконференции представлял Дальневосточный государственный технический университет.

География прямых включений охватывала всю Россию: самая западная (Калининград) и самая восточная (Владивосток) точки России, а также Саранск и Майкоп. Каждое учебное заведение представило на суд премьера свои выдающиеся достижения - общежития, бассейны, новые корпуса. ДВГТУ продемонстрировал Владимиру Путину уникальную лабораторию геодинамики, в которой на глазах премьера студенты и аспиранты университета провели опыт по сжатию и разрушению горной породы.

Лаборатория геодинамики была выбрана для демонстрации премьер-министру не случайно. В рамках инновационной образовательной программы ДВГТУ закупил большое количество оборудования для научных исследований и практической деятельности в самых разных отраслях экономики. Большая часть оборудования уникальна для Дальнего Востока. Установка же, приобретенная для лаборатории геодинамики, не имеет аналогов во всей России, поэтому представляет и научную и практическую ценность.

"Вопросы геодинамики сегодня находятся в центре внимания и практиков и ученых многих стран мира. Подземные горные удары, смещения земной коры, землетрясения, а на морских побережьях цунами, - все это требует надежных методов прогноза. Учеными нашего университета совместно с учеными ДВО РАН, физико-технического института им. Иоффе из Санкт-Петербурга ведет исследования в этой области уже более 10 лет. Разработаны теории, построены математические модели, но полноценные эксперименты организовать было очень сложно. Сегодня у нас такая возможность есть, - сказал в своем докладе Владимиру Путину ректор ДВГТУ, профессор, доктор технических наук Анвир ФАТКУЛИН. - Установка МТS 816 американского производства с блоком сопутствующих устройств и аппаратуры является уникальной для России. Установка запущена, на ней работают и доктора наук, и аспиранты, и студенты. Уровень исследований и возможности оборудования привлекают ученых зарубежных стран, к нам обращаются предприятия, работающие в этой сфере. Практическая значимость исследований особенно велика для Дальнего Востока России в связи с активным освоением океанского шельфа и повышенной сейсмической активностью региона".

"Школа геомеханики и геодинамики в Приморье насчитывает более 30 лет, и как раз геодинамические явления были в центре внимания исследователей, - говорит заведующий кафедрой комплексного освоения георесурсов, доктор технических наук, профессор Владимир МАКАРОВ. - Эти исследования имеют очень большую практическую пользу и могут использоваться для прогноза землетрясений. Сегодня на этом пути сделан первый шаг. Прогноз землетрясений - это сложнейшая задача, которая решается сотнями тысяч ученых последние 100 лет, и те результаты, которые мы сегодня получили на образцах горных пород, позволяют нам надеяться на успех. И не исключено, что именно в этой лаборатории будут получены данные, которые приведут ученых к новым открытиям в этой области".

Премьер-министр поинтересовался у руководства вуза о сумме средств, потраченных на обновление материально-технической базы, а также об эффективности работы нового оборудования в других лабораториях ДВГТУ. "В 2007 г. программа ДВГТУ "Развитие Дальневосточного образовательного научно-технологического центра для формирования инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе" стала победителем конкурса, который проводился в рамках приоритетного национального проекта "Образование". На реализацию программы было выделено 710 млн руб. из федерального бюджета. Еще 256 млн в реализацию этого проекта вложил ДВГТУ. На закупку современного лабораторного оборудования за два года реализации программы было израсходовано порядка 640 млн руб. Все оборудование запущено и работает, на нем проводят исследования не только признанные ученые университета, но и молодые ученые, аспиранты и студенты. Есть заказы на использование оборудования от предприятий края и региона. Весь этот комплекс исследований включен в программу развития ДВГТУ как национального исследовательского университета", - ответил Анвир Фаткулин.