Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Геодинамика для премьер-министра
8 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН провел в Новосибирске совещание по вопросам модернизации высшего профессионального образования. В ходе совещания состоялась прямая линия с вузами из регионов, которые продемонстрировали свои достижения в различных областях. Дальний Восток на видеоконференции представлял Дальневосточный государственный технический университет.
География прямых включений охватывала всю Россию: самая западная (Калининград) и самая восточная (Владивосток) точки России, а также Саранск и Майкоп. Каждое учебное заведение представило на суд премьера свои выдающиеся достижения - общежития, бассейны, новые корпуса. ДВГТУ продемонстрировал Владимиру Путину уникальную лабораторию геодинамики, в которой на глазах премьера студенты и аспиранты университета провели опыт по сжатию и разрушению горной породы.
Лаборатория геодинамики была выбрана для демонстрации премьер-министру не случайно. В рамках инновационной образовательной программы ДВГТУ закупил большое количество оборудования для научных исследований и практической деятельности в самых разных отраслях экономики. Большая часть оборудования уникальна для Дальнего Востока. Установка же, приобретенная для лаборатории геодинамики, не имеет аналогов во всей России, поэтому представляет и научную и практическую ценность.
"Вопросы геодинамики сегодня находятся в центре внимания и практиков и ученых многих стран мира. Подземные горные удары, смещения земной коры, землетрясения, а на морских побережьях цунами, - все это требует надежных методов прогноза. Учеными нашего университета совместно с учеными ДВО РАН, физико-технического института им. Иоффе из Санкт-Петербурга ведет исследования в этой области уже более 10 лет. Разработаны теории, построены математические модели, но полноценные эксперименты организовать было очень сложно. Сегодня у нас такая возможность есть, - сказал в своем докладе Владимиру Путину ректор ДВГТУ, профессор, доктор технических наук Анвир ФАТКУЛИН. - Установка МТS 816 американского производства с блоком сопутствующих устройств и аппаратуры является уникальной для России. Установка запущена, на ней работают и доктора наук, и аспиранты, и студенты. Уровень исследований и возможности оборудования привлекают ученых зарубежных стран, к нам обращаются предприятия, работающие в этой сфере. Практическая значимость исследований особенно велика для Дальнего Востока России в связи с активным освоением океанского шельфа и повышенной сейсмической активностью региона".
"Школа геомеханики и геодинамики в Приморье насчитывает более 30 лет, и как раз геодинамические явления были в центре внимания исследователей, - говорит заведующий кафедрой комплексного освоения георесурсов, доктор технических наук, профессор Владимир МАКАРОВ. - Эти исследования имеют очень большую практическую пользу и могут использоваться для прогноза землетрясений. Сегодня на этом пути сделан первый шаг. Прогноз землетрясений - это сложнейшая задача, которая решается сотнями тысяч ученых последние 100 лет, и те результаты, которые мы сегодня получили на образцах горных пород, позволяют нам надеяться на успех. И не исключено, что именно в этой лаборатории будут получены данные, которые приведут ученых к новым открытиям в этой области".
Премьер-министр поинтересовался у руководства вуза о сумме средств, потраченных на обновление материально-технической базы, а также об эффективности работы нового оборудования в других лабораториях ДВГТУ. "В 2007 г. программа ДВГТУ "Развитие Дальневосточного образовательного научно-технологического центра для формирования инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе" стала победителем конкурса, который проводился в рамках приоритетного национального проекта "Образование". На реализацию программы было выделено 710 млн руб. из федерального бюджета. Еще 256 млн в реализацию этого проекта вложил ДВГТУ. На закупку современного лабораторного оборудования за два года реализации программы было израсходовано порядка 640 млн руб. Все оборудование запущено и работает, на нем проводят исследования не только признанные ученые университета, но и молодые ученые, аспиранты и студенты. Есть заказы на использование оборудования от предприятий края и региона. Весь этот комплекс исследований включен в программу развития ДВГТУ как национального исследовательского университета", - ответил Анвир Фаткулин.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо