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Возня вокруг ректорского кресла
В Приморском отделении "Единой России" разразился скандал. Видные приморские единороссы обвинили своего товарища по партии, главу депутатской фракции "Единой России" в Законодательном Собрании Приморского края ректора ДВГУ Владимира КУРИЛОВА за высказывание о "спорных территориях" о готовности отдать Курилы Японии. Однако подоплека кроется в борьбе за кресло ректора ДФУ, считают эксперты.
- У меня сложилось четкое представление, что Владимир Иванович выполнял заказ японской стороны, потому как там есть филиал его вуза, а на обсуждении вопроса присутствовали японские журналисты, - заявил депутат думы Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС.
Он предложил заслушать мнение Курилова по Курильским островам, как члена партии, на заседании президиума регионального отделения партии.
- Я считаю, что заявление было сделано опрометчиво. Он мог бы предварительно посоветоваться с коллегами по партии, но не сделал этого, - заявила депутат Законодательного Собрания Приморья, руководитель Общественной приемной председателя партии "Единая Россия" В.В. ПУТИНА в Приморье Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.
"ЗР" обратился за комментарием к обвиненному.
- Переврать можно все, что угодно. Не вижу смысла обсуждать глупости. Меня это не интересует. Бог с ними, - заявил Владимир Курилов.
"ЗР" нашел вызвавшее столько комментариев высказывание Владимира Курилова на заседании дальневосточного отделения клуба "Центра социально-консервативной политики" в марте 2010 г. "Политическая проблема принадлежности островов вряд ли будет решена быстро. Но я считаю, что мы вполне можем рассматривать вопрос о совместном с японцами социально-экономическом использовании спорных территорий, о создании специального юридического статуса для этих островов", - сказал тогда Владимир Курилов.
Напомним, еще в 2000 г. в ходе официального визита в Японию в ранге Президента России Владимир Путин подписал с Японией программу хозяйственного совместного освоения Южно-Курильских островов. Правда, реально она так и не заработала.
"Высказывание Курилова "передернули", дабы угодить краевым властям, которым нужен свой "управляемый человек" во главе федерального университета, - считает источник, близкий к ДВГУ. - Единственным реальным кандидатом на должность ректора строящегося на Русском вуза является Курилов. Но у него давно натянутые отношения с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Поэтому близкие к губернатору люди пытаются создать вокруг Курилова негативный фон".
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