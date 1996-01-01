У мэра Владивостока новый заместитель

8 апреля Владимир ШЕЯНОВ освобожден от занимаемой должности заместителя главы администрации Владивостока по собственному желанию.

Напомним, на должность вице-мэра Владимир Шеянов был назначен 10 февраля 2010 г. В сферу его ответственности входили вопросы жилищно-коммунального хозяйства города и топливно-энергетического комплекса - самые сложные в управлении городом. Вопрос нового назначения на этот пост находится в стадии решения, сообщила пресс-служба города. Сейчас ЖКХ и ТЭК временно курирует заместитель главы администрации города Альфред ТАТАРЧУК.