"Единая Россия" подытожила "Весну-2010"

В "белом доме" прошло заседание регионального совета сторонников партии "Единая Россия", на котором партийцы стремились увязать свою работу с актуальными общественными проблемами Приморья.

Что интересно, в докладе первого заместителя руководителя исполкома ПРО "Единой России" Ирины ГОРОБЕЦ по итогам выборов в ОМСУ "Весна -2010" речь шла и о допущенных ошибках, и о задачах на предстоящую избирательную кампанию "Осень 2010", отметили в пресс-службе приморского отделения партии. Так, молодой партийный лидер не скрывала, что "сегодня идет политическая борьба, нам необходимо побеждать в ней несмотря ни на что. Необходимо развитие информационных и избирательных технологий. Борьба становится технологичной и ресурсоемкой, и "Единая Россия" в ней должна быть первой". Ирина Горобец заявила, что у основного конкурента "ЕдРа" по политической борьбе - КПРФ - заметно снижаются рейтинги, и как политическая сила она теряет электорат.

Впрочем, судя по выступлению директора департамента здравоохранения Приморского края Галины ГОРШУНОВОЙ о демографической ситуации в крае, приморский электорат, т.е. общественно активное население, вообще уменьшается. Остро проблемы миграции и межэтнического сотрудничества поставила доцент кафедры социологии ВИМО ДВГУ Галина ЕРМАК: "Сегодня мы видим, что трудовых мигрантов стран ближнего зарубежья становится с каждым годом все больше. Нам необходимо создание региональной концепции миграционной политики".

Кстати, подытожиди весеннюю кампанию и в политсовете. По сообщению радио "Лемма", после "разбора полетов" выборной кампании региональный политсовет партии приостановил полномочия секретарей местных политсоветов в 5 районах. Добровольно сложили полномочия секретари из трех районов: Ханкайского - Владимир ГОЛОВИН, Кировского - Юрий ИВАШКО и Дальнереченского - Анатолий ФТОДОСЬЕВ, еще двух отставили - лидера единороссов Фокино Геннадия БУЧИРИНА и Пожарского района Юрия СОБОЛЕВА.