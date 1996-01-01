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Дума оставила Владивосток без музыки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты думы Владивостока в трех чтениях приняли изменения в бюджет города на 2010 г.

- Корректировка бюджета связана с увеличением плана по доходам на 402, 29 млн руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений из бюджета Приморского края в сумме 146,6 млн руб. и увеличения собственных доходов на 255, 67 млн руб., - пояснила депутатам заместитель главы администрации Владивостока Наталья ЗУБОВА.

В результате общий объем расходов бюджета Владивостокского городского округа на 2010 г. утвержден в сумме 10,9 млрд руб. В связи с увеличением доходов на 322,29 млн руб. увеличены и расходы бюджета. Общий объем расходов составит 11,б млрд руб. Дефицит бюджета - 724,26 млн руб.

В связи с увеличением доходной части бюджета дополнительные бюджетные средства планируется направить на программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке", на приобретение дорожной техники, на содержание автомобильных дорог, проектирование объектов дорожной инфраструктуры, оплату исполнительных листов и другие направления.

Но по одному из пунктов депутаты заняли непримиримую позицию. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Игорь ЧЕМЕРИС выразил сомнение в целесообразности увеличения уставного капитала МУП "ВПЭС" на 80 млн руб.

- Деньги нужны для приобретения современного светового, звукового, сценического оборудования, - пояснила Наталья Зубова. - У Владивостока вскоре юбилей. Впереди - саммит АТЭС. В городе нет качественной музыкальной техники. Везти из других регионов очень дорого. Приобретя собственную технику, мы смогли бы не только достойно проводить праздники, но и сдавать технику в аренду гастролирующим артистам, которые сейчас вынуждены везти аппаратуру с собой.

Однако аргументы мэрии не убедили депутатов, и они потребовали исключить эти расходы из проекта корректировки бюджета, что и было сделано.

Справка: комитет по бюджету, налогам и финансам приступил к рассмотрению отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2009 г.

Бюджет Владивостокского городского округа за 2009 г. по доходам составил 7 млрд 545 млн 584,06 тыс. руб., план выполнен на 95%, сообщила начальник управления финансов и экономики администрации города Марина СОТНИКОВА.

По сравнению с отчетом 2008 г. доходы выросли на 12,6%. Налоговых и неналоговых доходов получено 5 млрд 701 млн 502,97 тыс. руб. или 101,4% к плановым назначениям. План по безвозмездным поступлениям выполнен на 79,4%. Фактически поступило в бюджет 1 млрд 844 млн 081,09 тыс. руб. при плане 2 млрд 321 млн 146,73 тыс. руб.

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