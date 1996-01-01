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Хабаровск переходит на интернет-закупки
С будущего года все аукционы в администрации Хабаровска будут проходить в электронной форме. Здесь будет создана единая автоматизированная система "Муниципальные закупки".
По результатам прошедшего конкурса право на выполнение работ по внедрению и адаптации автоматизированной системы "Муниципальные закупки" предоставлено научно-производственному предприятию "Гранит-Центр". Специалисты этой московской компании, одной из крупнейших в России на рынке информационных технологий, создали и внедрили единую автоматизированную информационную систему торгов для Москвы.
Как рассказали корр. РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе администрации города, система "Муниципальные закупки" позволит полностью перейти на автоматизированное выполнение всех функций по размещению муниципального заказа для городского хозяйства Хабаровска. А это и огромная работа, и солидные средства.
Так, по итогам 2009 г. общий объем муниципальных закупок превысил 6,3 млрд руб. В том числе на торгах размещен заказ на 4,8 млрд руб. - состоялись 8 конкурсов, 281 аукцион и 274 запроса котировок. Что касается предприятий, участвующих в размещении муниципального заказа, то их число в прошлом году было свыше 4200. И в среднем на каждый аукцион, конкурс или запрос котировок приходилось по 6,7 предприятия. Уже по итогам первого квартала конкуренция повысилась - на победу в среднестатистических торгах претендовали по 7,7 предприятия.
Система "Муниципальные закупки" позволит автоматизировать все этапы размещения муниципального заказа, начиная от планирования и заканчивая мониторингом. В режиме опытной эксплуатации система "Муниципальные закупки" будет внедрена во всех подразделениях мэрии, осуществляющих планирование, размещение и контроль за исполнением муниципального заказа, до конца нынешнего года. А до 1 сентября будущего года планируется внедрить в рабочую эксплуатацию все три очереди системы. С начала 2011 г. все аукционы администрации Хабаровска будут проводиться в электронной форме.
Сегодня в России из пяти электронных площадок, определенных правительством, три уже работают. Все торги проводятся в режиме реального времени. К примеру, на Единой электронной торговой площадке в настоящее время размещена документация о более чем 1400 аукционах, проводимых в ряде городов России, на сумму в 6,8 млрд руб. Вскоре к ним присоединится и Хабаровск.
Для тех, кто хочет принять участие в торгах, необходимо будет подать все необходимые документы, заверенные электронной цифровой подписью. Для предприятий электронные аукционы - главные преимущества: не надо лично присутствовать на торгах, собирать множество бумаг - все происходит в Интернете.
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