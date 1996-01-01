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Экс-офицерам единороссы советуют поменять психологию
6 апреля в конференц-зале Думы г. Владивостока собралась представительная партийно-политическая массовка Приморского края.
Среди участников и приглашенных были такие партийные и политические глыбы, как спикер думы города Валерий РОЗОВ, вице-губернатор ШЕМЕЛЕВ, главный приморский единоросс Игорь КОРОЛЕВ, лидеры военно-патриотических и общественных организаций, депутаты Законодательного собрания и Думы краевого центра.
Вопрос, поднятый собравшимися, был нешуточный: что делать с офицерскими дембелями, в массовом порядке выходящими на гражданку в этом году. Реформа вооруженных сил не оставляет никаких служебных перспектив более 8 тыс. сегодняшних пока еще офицеров.
В принципе, ситуация, как было робко заявлено одним из докладчиков, может разрядиться сама собой - проводимый мониторинг среди увольняемых в запас офицеров показывает, что из них подавляющая часть желает уехать из Владивостока и Приморского края.
Тем не менее, для тех, кто все же захочет остаться, необходима помощь со стороны правительства, Приморского края и конкретного муниципального органа власти. Главная проблема, как было сказано на заседании клуба, это трудоустройство и предшествующая ему переподготовка вчерашних офицеров.
Курсы переподготовки, существующие ныне, готовят менеджеров и финансистов, которых и без вчерашних офицеров в крае пруд пруди. Необходимы рабочие руки, управдомы, а если менеджеры, то в сельском хозяйстве, куда "голубая офицерская кровь" не очень-то и стремится.
Поэтому, как было заявлено "модератором" клуба Игорем ЧЕМЕРИСОМ, необходимо не только готовить офицеров для гражданского общества, но и менять их психологию. Правда, механизм "перековки мечей на орало" Игорь Святославович расписывать не стал. Этим должна заняться межведомственная комиссия, которую собираются создать с привлечением партийных функционеров, а также органов государственной и муниципальной власти.
Кроме того, на этом же заседании был поднят вопрос о последнем заявлении ректора ДВГУ, члена политсовета партии "Единая Россия" Владимира КУРИЛОВА и о его соответствии гражданскому, партийному и общественно-политическому статусу.
В одном из последних интервью Владимир Иванович под софитами японских телекамер высказал предложение о совместном использовании "спорных территорий", коими, по мнению японской стороны, являются Курильские острова.
Участники клуба сочли это предложение, которое уже успели отнести к личному мнению Владимира Ивановича (статус у него, сиречь, слишком высокий), чуть ли не "заказом" каких-то "импортных" сил. Ну, не может такой грамотный и всеми уважаемый юрист, член партии "Единая Россия" (на слове "Единая" был сделан акцент) позволять себе вольности в трактовке истории и планов относительно островов.
Решение по второму вопросу зависло в воздухе и, по слухам, будет принято в более "высоких" кабинетах.
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