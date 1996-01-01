Полпред Ишаев посетит Владивосток

8 апреля Приморский край посетит полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев. Рабочая поездка полпреда в Приморье будет посвящена контролю хода подготовки объектов для проведения саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

Ишаев познакомится с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и строительством терминала аэропорта, обсудит вопросы строительства очистных сооружений водоснабжения и канализации во Владивостоке. На острове Русский полпред познакомится с ходом строительных работ на месте будущего Дальневосточного федерального университета, побывает на месте строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный и проведет совещание с представителями строительных организаций, с руководством края и представителями федеральных ведомств.