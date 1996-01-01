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Сами управимся
Местное самоуправление дает возможность людям активно участвовать в решении самых насущных проблем. Но этот институт гражданского общества очень молод по историческим меркам. О том каково его состояние на сегодняшний день, какие проблемы существуют, как найти пути совершенствования, чтобы превратить в эффективный инструмент организации нашей жизни шла речь на специальной научно-практической конференции, состоявшейся во Владивостоке по инициативе Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК).
Подготовка к конференции заняла несколько месяцев. На нее прибыли более 600 человек. Участники собрались, пожалуй, в самом вместительном зале Приморья - в конференц-зале администрации Приморского края. Тем не менее в помещении буквально негде было "яблоку упасть". Тема конференции собрала самых разных, казалось бы, людей. Рядом с вице-губернаторами и представителями органов местного самоуправления находились преподаватели, студенты ведущих вузов Владивостока. Приморский парламент представили председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ, его заместитель Джамбулат ТЕКИЕВ, депутаты Виктор РЕВА, Галуст АХОЯН, Леонид ПРЕМИНГЕР, Галина МЕДВЕДЕВА, Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, Валентина КАТКОВА, Владимир БЕСПАЛОВ, Сергей ВАХНИН, Александр ЕРМОЛАЕВ, Виктор БЕЛОЗЕРОВ.
- Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов современного общества, - подчеркнул, открывая конференцию, спикер ЗС ПК Виктор Горчаков. - Оно является одновременно формой самоорганизации граждан, то есть гражданского общества, инструментом демократического участия граждан в управлении общими делами и элементом рыночной экономической системы.
Муниципальная реформа началась с развалом СССР, в 1991 г. Но процесс до сих пор продолжается. Причем на всех уровнях. Это несет свои плюсы и минусы. С одной стороны, устраняются очевидные правовые пробелы и сохраняется возможность ликвидировать несоответствие законодательной базы, с другой - это не способствует стабильной и планомерной работе на местах, отметил в своем выступлении Виктор Горчаков.
- В Приморском крае на сегодняшний день сформировано 179 муниципальных образований, 145 из которых - городские и сельские поселения. Численность муниципальных служащих достигла 4 тыс. 835 человек, - сообщила участникам конференции вице-губернатор Ирина СКОРОБОГАТОВА.
В некоторых поселениях 90% бюджета уходит на содержание управленческого аппарата. Нехватка собственных средств - одна из острейших проблем местного самоуправления. Полномочия-то есть, а вот денег на их исполнение не хватает. Пополнение бюджета - задача трудная, но вполне решаемая, полагают участники конференции. Так, например, по официальным данным, только за последние два года количество поселений, самостоятельно, без помощи "сверху" управляющихся со своими проблемами, выросло с 21 до 37.
Для исполнения полномочий нужно в первую очередь четко определиться, кто и за что отвечает, какие в чьем ведомстве объекты. В 21 районе разделение имущества между поселениями и районами состоялось. Лишь один, Кировский район, не смог договориться с Горноключевским поселением, глава которого Вадим ХАСАНОВ сумел оспорить подготовленный документ в Верховном суде.
Одна из главных проблем - местные законодательные акты. Пока в поселениях не уделяют ему должного внимания, бьют тревогу руководители региональных органов власти. Так, например, из 179 уставов поселений лишь 2 соответствуют современному законодательству России!
Часто причина не в том, что кто-то не желает работать над законодательными актами. Проблема - в отсутствии специалистов достаточного профессионального уровня. Тут, казалось бы, открыта дорога молодым. Но выпускники вузов порой предпочитают сидеть без работы в крупных городах, чем отправляться в село. Между тем работа в поселениях может стать хорошей стартовой площадкой для построения карьеры.
Участники конференции отметили, что комплексное и устойчивое развитие муниципальных образований в условиях реформы местного самоуправления остается сегодня острейшей проблемой. Например, пока слабо используются формы непосредственной демократии, такие как территориальное общественное самоуправление, опросы, собрания жителей и публичные слушания. Региональным властям предложено рассмотреть вопрос о возможности пересмотра отчислений от налоговых поступлений в местные бюджеты, дабы полномочия все-таки лучше были подкреплены финансами. Да и с кадрами проблему решать надо. Например, сформировав списки претендентов для включения в кадровый резерв муниципальных служащих Приморского края.
Участники конференции отметили: несмотря на существующие проблемы, можно признать, что муниципальная реформа в Приморье состоялась и приняла необратимый характер.
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