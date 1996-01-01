Дальнему Востоку пропишут новую программу

Межведомственная рабочая группа по подготовке концепции программы и проекта ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период 2014-2018 гг." будет создана в Министерстве регионального развития РФ, сообщает пресс-служба дальневосточного полпреда Президента РФ.

"Эта тема обсуждалась в ходе прошедшего в Минрегионе РФ совещания, в котором принял участие заместитель полпреда Президента РФ на Дальнем Востоке Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Межведомственная рабочая группа будет создана для координации действий региональных и федеральных властей", - отмечает пресс-служба.

В ходе совещания дальневосточные губернаторы посетовали на то, что действующая федеральная целевая программа, рассчитанная до 2013 г., постоянно секвестрируется. Они высказали опасение, что сокращение финансирования может привести к тому, что многие важные объекты не будут построены.