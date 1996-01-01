Партизанский район получил "свое" от федеральных строек

Реализация федеральных проектов в Приморье позволила ряду территорий не только пополнить бюджет, но и нормализовать работу местных предприятий. Только Партизанскому району проект "Восточная Сибирь - Тихий океан" дал в 2009 г. более 80 млн руб. дополнительных средств.

О перспективах развития территории "ЗР" в день собственной инаугурации рассказал глава Партизанского муниципального района Константин ЩЕРБАКОВ.

- На территории Приморья реализован крупный инвестиционный проект компании "Транснефть" - спецнефтепорт "Козьмино". Два объекта в рамках этого проекта построены в течение 2008-2009 гг. на территории Партизанского района. Речь идет о нефтесливной эстакаде и грузовой станции в пади Березовая. Объекты сданы в назначенный срок, и работы по отгрузке нефти уже идут согласно графику. Создано 480 дополнительных рабочих мест, которые уже частично заняты жителями нашего района. Для нас это также дополнительная налоговая составляющая.

Кроме того, в рамках реализации этого проекта проводились масштабные работы и на железной дороге. В частности, речь идет о расширении разъезда "Хмыловский" и развязки в районе села Голубовка. Инвестиции, вложенные в эти объекты, и объемы строительно-монтажных работ исчисляются также миллиардами рублей.

В рамках развития данного направления начинается строительство передающей подстанции ПС-500 киловольт в районе поселка Боец Кузнецов, проектная стоимость которой более 9 млрд руб. Она позволит обеспечить электроэнергией не только новостройки, но и улучшит энергообеспечение наших сел. Думаю, что в самое ближайшее время работы по объекту развернутся в полную силу, что также даст дополнительные рабочие места.

- Константин Константинович, второй крупный проект, о котором много говорят, - это нефтеперерабатывающий завод. Как обстоят с ним дела?

- Точка в этом вопросе будет поставлена в ближайшее время. Сейчас отрабатывается экологическая составляющая проекта и определяется место его размещения. Как варианты, дополнительно к пади Елизарова рассматриваются площадки в пади Березовая - это недалеко от Хмыловки Партизанского района и в районе поселка Первостроителей, который входит в Находкинский городской округ. Но где бы ни был построен завод, это, во-первых, рабочие места и для наших жителей, а во-вторых, будут задействованы в реализации проекта и наши предприятия, как это было при строительстве объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь -Тихий океан".

- В 2009 г. много говорили о кризисе. Отразился ли он на экономической ситуации в районе?

- Чтобы ответить на этот вопрос, приведу несколько цифр. В 2009 г. валовой выпуск продукции составил 13,3 млрд руб. Это товары, работы и услуги, которые произвели и выполнили предприятия различных сфер экономики.

По сравнению с прошлым годом этот показатель возрос в три раза. Объем производства промышленной продукции составил 580 млн руб. Доходы консолидированного бюджета составили более 540 млн руб., из них налоговые поступления возросли на 140 млн руб. Не последнюю роль, как я уже говорил, в этом сыграли федеральные проекты. А также на сохранение стабильной социально-экономической ситуации в районе и на наполняемость бюджета, безусловно, повлияла эффективная работа местных предприятий строительной и лесозаготовительной отраслей, потребительского рынка.

Дополнительные средства, которые были получены за счет реализации федеральных проектов, в размере более 80 млн руб. позволили провести ремонт и реконструкцию ряда образовательных и медицинских учреждений сел, капитальный ремонт ряда дорог. Конечно, проблемы еще есть - не без этого. Но 2009 г. был для района в целом удачным, и мы надеемся такую тенденцию сохранить.