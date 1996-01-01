Анучинцы выбрали главу района

Жители Анучинского района в минувшее воскресенье, 28 марта, избрали руководителя района. В выборах приняли участие более половины (50,62%) зарегистрированных избирателей. По предварительным данным, победу одержал действующий глава единоросс Владимир МОРОЗОВ.

На кресло претендовали девять кандидатов. Причем кроме шести самовыдвиженцев троих претендентов выдвинули парламентские партии. "Единая Россия" - Владимира Морозова. ЛДПР - индивидуального предпринимателя Анатолия СЕМЕНЕНКО. От КПРФ пошел коммерсант и коммунист Сергей ЧЕРНЫЙ.

В первом туре 14 марта ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Причем партийных выдвиженцев по количеству собранных голосов обошел самовыдвиженец начальник отдела координации сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка в администрации Арсеньевского городского округа Вячеслав ШАПОВАЛОВ, который и вышел в следующий круг, вместе с Владимиром Морозовым.

По итогам второго тура, по предварительным данным, за Шаповалова отдали свои голоса 2 тыс. 654 анучинцев (44,61%). 3 тыс. 53 избирателя (51,32%) проголосовали за действующего главу района Владимира Морозова, который теперь и должен быть признан победителем.