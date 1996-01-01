Саммит городов АТР намечен на сентябрь

Во Владивостоке в нынешнем году планируется проведение 9-го саммита городов АТР - авторитетной международной организации региона, включающей 29 городов из 13 стран бассейна Тихого океана.

Участники рабочей встречи в администрации Владивостока согласовали конкретные сроки проведения саммита - 29-30 сентября, а также организационные и технические детали будущего форума. Он будет проходить под девизом "Устойчивое развитие городов АТР в XXI веке".