Полпред согласовал проекты университетов

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ согласовал проекты Программ развития федеральных университетов в Якутске и Владивостоке.

Приоритетными направлениями развития СВФУ будут: экологическая безопасность и технологически эффективное производство минерально-серьевой базы, рациональное природопользование; наукоемкие технологии и производство в условиях Севера; качество жизни на Севере; сохранение и развитие народов Арктики, информационно-коммуникационное и аналитическое обеспечение стратегии социально-экономического развития северо-востока России.

Для ДВФУ, согласно проекту Программы, приоритетными направлениями развития станут: инновационные технологии освоения ресурсов Мирового океана; нано- и биотехнологии; продвижение русского языка и культуры, российского высшего образования и науки в АТР; востоковедение; создание и развитие Международной школы бизнеса.

Предполагается, что в ДВФУ будут представлены 19 специальностей физико-математических и естественных наук, 25 - техники и технологий, 6 - здравоохранения, 26 - гуманитарных и социальных наук, 16 - экономики и управления, 24 - образования и педагогики, 14 - культуры, искусства и сферы обслуживания.