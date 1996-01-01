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Связи с США помешали Ахояну стать сенатором

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Американская Грин-карта помешала депутату Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) Галусту АХОЯНУ стать членом Совета Федерации от Приморского края - об этом "ЗР" сообщил осведомленный источник в администрации Приморского края.

Напомним, сенатор от Приморья, генерал в отставке Виктор КОНДРАТОВ, которому в этом году исполняется 68 лет, подал заявление об увольнении по собственному желанию из-за выхода на пенсию и по состоянию здоровья. Губернатор Сергей ДАРЬКИН предложил вместо него председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморья Галуста Ахояна. Коллеги-депутаты дружно одобрили кандидатуру.

- Постараюсь сделать все возможное для Дальнего Востока и Приморского края, - заверил Галуст Ахоян после утверждения.

Он даже заявил, что хотел бы работать в бюджетном комитете верхней палаты парламента. Однако буквально через несколько дней, на прошлой неделе, губернатор отозвал свою кандидатуру.

- У Галуста Ахояна жена и дочь постоянно проживают в США. Главное же, он и сам имеет Грин-карту, то есть разрешение на постоянное проживание в Америке, - сообщил "ЗР" источник в администрации Приморского края. - Грин-карта, по сути, это вид на жительство в Соединенных Штатах Америки. Обычно она становится первой ступенькой перед получением американского гражданства. Причем, принимая его, нужно дать клятву в том, что именно интересы США станут приоритетными для нового подданного. Людям с двойным гражданством, либо имеющим вид на постоянное проживание на территории иностранного государства российское законодательство запрещает занимать пост сенатора.

Официальные лица и сам Галуст Ахоян пока категорически отказываются от комментариев. Губернатор Сергей Дарькин отзыв своего кандидата, направленный Законодательному собранию, не стал обосновывать. Некоторые депутаты намерены сделать официальный запрос с требованием объяснений.

Между тем начался поиск нового кандидата на должность представителя Приморья в Совете Федерации. Не исключен вариант с "варягом". Даже уже называют некоего столичного генерал-полковника милиции. Но все-таки в коридорах приморской власти чаще звучат имена таких приморских политиков, как депутат Законодательного собрания, профсоюзный лидер Приморья Виктор ПИНСКИЙ и вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

Клятва для желающих принять гражданство США в переводе звучит примерно так:

"Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я был до сих пор; что я буду соблюдать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки против всех их врагов, внешних и внутренних, буду лоялен, честен и предан Соединенным Штатам; что буду нести оружие от имени Соединенных Штатов, когда того требует закон; что я буду выступать в боевых операциях, служа в рядах Вооруженных сил Соединенных Штатов, когда того требует закон; что я буду выполнять гражданскую работу государственной важности, когда это требуется законом; что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо невысказанной оговорки и не для того, чтобы уклоняться от его соблюдения. Да поможет мне Бог".

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