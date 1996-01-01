Дефицит казны Хабаровска составит 9,9%

Основным вопросом в повестке дня очередного заседания Хабаровской городской думы стала корректировка текущего бюджета города, сообщила пресс-служба мэрии. Его неналоговые доходы, с учетом фактически сложившихся и прогнозируемых поступлений, увеличены на 75,7 млн руб., из них 62 млн - от продажи земельных участков, 13,7 млн - возврат в бюджет остатков средств, не использованных в прошлом году управляющими компаниями в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Но наиболее существенные изменения коснулись расходов городского бюджета. Так, на нужды долгосрочной целевой программы строительства муниципального жилья требуется около 200 млн руб. После корректировки бюджета 2010 г. его доходная часть сформирована в размере 9 млрд 167,5 млн руб., а расходы - 9 млрд 828,5 млн руб. Тем самым дефицит бюджета теперь оказался предельно допустимым - 9,9 %.