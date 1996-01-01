Галуст Ахоян отказался быть сенатором от Приморья

Депутат краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, как сообщил РИА PrimaMedia источник в администрации Приморья, отказался от мандата представителя Приморского края в Совете Федерации. Его кандидатура будет отозвана губернатором региона в установленном порядке. Возможными причинами отказа стали личные обстоятельства и собственное желание.

Напомним, что 17 марта в ходе очередного заседания ЗС ПК единогласно поддержали кандидатуру Галуста Ахояна на должность представителя краевой администрации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.