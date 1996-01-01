Устав Находки приводят в соответствие

Администрация и дума Находки приводят Устав городского округа в соответствие с действующим федеральным законодательством. Очередные изменения в "городскую конституцию" обсудили на публичных слушаниях.

Устав - основной муниципальный правовой акт Находкинского городского округа. Изменения в него, согласно действующему положению, подлежат обязательному обсуждению на публичных слушаниях. Очередная корректировка Устава связана с принятием в конце 2009 года новых федеральных законов, сообщила председатель оргкомитета по подготовке и проведению слушаний, заместитель руководителя аппарата администрации города Татьяна МЕЛЬНИК.

В результате потребовалось внести изменения в 15 статей Устава. Предлагаемые поправки были утверждены решением городской думы 28 января 2010 г. и вынесены на всеобщее обсуждение. Рекомендации по изменениям в Устав мог высказать на слушаниях каждый житель города, заранее представив поправки в оргкомитет в письменной форме.

Окончательное решение по внесению изменений в Устав будут принимать депутаты городской думы. По словам Татьяны МЕЛЬНИК, дума может рассмотреть поправки уже на апрельском заседании. С их принятием Устав будет полностью соответствовать действующему федеральному законодательству.

Отметим, что Устав городского округа утвержден 18 мая 2005 г. За неполные пять лет документ корректируется в девятый раз, приведен в соответствие с 40 принятыми за последние годы федеральными законами.