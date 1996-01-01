Администрация Владивостока и Гордума договорились

Горячие споры вспыхнули на внеочередном заседании Думы Владивостока 14 марта между депутатами и чиновниками мэрии. Глава администрации Игорь ПУШКАРЕВ был вынужден лично вступиться за своих сотрудников. Но, в конце концов, обе стороны пришли к согласию и приняли решения о питании школьников, порядке заключения инвестиционных договоров, закупке дорожной техники…

Мэрия меняет систему уборки Владивостока

Мэрия Владивостока намерена навести чистоту и порядок на улицах города. С этой целью планирует изменить всю систему их уборки. Но нужна дорожная техника. Предыдущие градоначальники "растеряли" весь автопарк.

А ведь убирать своими силами значительно дешевле, чем платить коммерсантам. Например, по расчетам специалистов администрации Владивостока, уборка гостевого маршрута города по договорам подряда с частными организациями обходится в 600 тыс. руб. в сутки. Норматив - 400 тыс. руб. в сутки. А если используется муниципальная техника, то работа обходится всего в 150-170 тыс. руб. в сутки.

Техника дорогая. Но на нее можно получить средства из федерального бюджета. Однако лишь на условиях софинансирования, пояснила депутатам вице-мэр Наталья ЗУБОВА. Поэтому в городском бюджете на эти цели предусмотрено 42,8 млн руб. В случае получения субсидии администрация планирует закупить 16 комбинированных дорожных машин со сменным оборудованием на базе самосвала КамАЗ 65115 и 6 автогрейдеров ЧЗДМ ДЗ-98В.

- А что за техника, какова ее средняя стоимость, почему именно эту технику решено закупать? - забросали женщину вопросами депутаты.

Возникла пауза

- Даму о технике спрашивать не совсем корректно. Давайте лучше я вам отвечу, - вступился за своего заместителя глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев.

И начал сыпать такими деталями, что далеко не все мужчины способны разобраться.

- Мы хотим изменить систему уборки улиц, - подвел итог своему выступлению Игорь Пушкарев.

Планируется отказаться от погрузки и вывоза снега. Его будут специальной техникой выбрасывать за обочину, а там - растапливать химическими реагентами, чтобы он уходил по ливневке, которая больше не будет забиваться песком, поскольку от его использования полностью откажутся.

- Европа и Япония еще 15-20 лет назад, а Москва лет 5 назад перешли на эти технологии тоже. Сейчас и мы переходим. Казалось бы - соль дороже, но за счет того, что ее разбрасывается меньше и дороги убираются лучше, такая технология получается дешевле в 2 раза, - пояснил Игорь Пушкарев. - Мы покупаем целый завод, который будет делать солевой раствор.

Специалисты мэрии рассчитали, сколько и какой техники нужно для уборки Владивостока. Примерно 10% составит импортные машины, аналоги которых не производят отечественные заводы. Но основу составит техника на базе КамАЗов.

- Это многофункциональные машины, они могут разбрасывать соль, поливать дороги и просто перевозить грузы, то есть будут работать круглый год, значит, будут более эффективны, - объяснил выбор Игорь Пушкарев.

По расчетам специалистов, отечественная техника обойдется в три раза дешевле импортных машин.

Досье За последние два года Владивосток закупил 182 единицы за 501 млн руб., из которых 191,5 млн руб. - из городского бюджета. Остальные деньги дали краевой и федеральный бюджеты.

Владивосток обеспечит инвесторам понятные и прозрачные условия

Депутаты достаточно дружно поддержали предложение мэрии создать понятные и прозрачные условия для инвестиций. Хотя прокуратура выступила "против". Ее аргументы сводятся к тому, что органы местного самоуправления не имеют права регулировать инвестиционный порядок. Дескать, все необходимые нормы прописаны федеральным законодательством.

Однако действующая система непрозрачна и создает условия для коррупции, утверждают специалисты мэрии. По их словам, до сих пор инвестор, желающий вложиться в какой-то объект, приходил в администрацию и в тиши кабинета "под шуршание купюр" договаривался о его приватизации. Город получал деньги, причем небольшие, за продажу объекта, но далее уже не имел права вмешиваться в события. В результате нередко вместо запланированного строения возникало совсем иное.

- Коррупционность этой системы и возможности для злоупотребления доказали несостоятельность инвестиционных договоров 90-х гг. и начала 2000-х. Мы же хотим отказаться от кулуарной практики заключения инвестиционных договоров и создать прозрачные, понятные всем условия, сделав главенствующими принципы открытости и доступности, - заявил заместитель главы администрации Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ.

Депутаты профильного комитета думы поддержали администрацию

- Потенциальных инвесторов во Владивостоке много. Мы с ними общались, призывали вкладывать средства. Но все они говорят - вначале создайте прозрачные и понятные условия, - сообщила председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока Марина ЛОМАКИНА. - Примем предложенный муниципальный акт, тогда найдутся инвесторы и на к/т "Чайка", и на стадион "Строитель", и на многие другие объекты, превратившиеся в руины.

Большинством голосов депутаты приняли "Положение о порядке заключения инвестиционных договоров" и "Положение о порядке проведения инвестиционных конкурсов" сразу в трех чтениях.