Кировский и Михайловский районы определились с главами

В минувшее воскресенье, 21 марта, на двух территориях Приморского края прошел второй тур выборов глав районов.

В Кировском районе по предварительным данным в результате повторного голосования победу одержал Андрей СМИРНОВ, набравший 48,36% голосов. За его соперника, Сергея ВОРОНИНА, отдали голоса 45,67% избирателей, пришедших на выборы, то есть на 238 человек меньше. Явка составила 37,7% от общего числа избирателей района.

Андрей Смирнов хорошо известен жителям Кировского района. Родился в 1965 г., живет в поселке Кировский. В последнее время работал заместителем главы района. До этого работал в правоохранительных органах.

В Михайловском районе разрыв между соперниками составил почти 10%. По предварительным данным, с результатом 52,57% голосов победил действующий глава района Анатолий ЧЕБОТКОВ, которого выдвинула "Единая Россия".

Его соперник, предприниматель из Уссурийска, член "Справедливой России" Павел АНДРЕЙЧЕНКО, набрал 43,83% голосов избирателей.

На избирательные участки пришел почти каждый второй избиратель района. Явка составила 48,32%.