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Россия перестала быть демократической страной
К такому выводу пришли эксперты неправительственной организации Freedom House, регулярно публикующие так называемую шкалу демократичности. В нынешнем рейтинге Россия стала "несвободным государством". Отход России от демократических принципов зафиксирован в итоговом отчете Freedom House (FH) за 2004 год. В своем исследовании эксперты американской неправительственной организации, занимающейся правозащитной и экспертной деятельностью, впервые за 13 лет присваивают России статус "несвободная". Следует заметить, что во многих странах эту организацию подозревают в связях с радикальной оппозицией, борющейся с неугодными Вашингтону режимами.
Подавление демократических свобод в России называется в отчете "самой важной политической тенденцией года". В более ранних отчетах FH определяла статус России как "частично демократичная". Иными словами, статус демократичности понижен для России на целый уровень, что для этого рейтинга большая редкость.
Степень "свободности" страны оценивается FH по cемибальной шкале, где семерка - самый низкий показатель демократичности и единица - наивысший. В списке стран Евразийского региона Россия - в самом хвосте списка с 5,25 пункта. Менее демократичными FH считает лишь Туркменистан (6,88 пункта), Белоруссию (6,54 пункта), Узбекистан (6,46 пункта) и Казахстан (6,25). Самые демократичные в лагере бывших государств социалистического блока и республик СССР, по версии FH, на сегодня Словакия, Венгрия, Эстония, Словения и Польша (от 1,75 до 2,08 пункта).
Перевод России в разряд недемократичных стран сам по себе сенсационен. Наша страна не называлась недемократической ни в одной формальной классификации правозащитных организаций со времени распада СССР. Теперь же мы попали в одну группу с Белоруссией, Таджикистаном и Туркменистаном, где эксперты FH также фиксируют значительное ущемление демократии. Еще на полступени ниже в реестре демократичности FH стоят всего лишь восемь стран: Мьянма (правит военная хунта), Куба, Ливия, Северная Корея, Саудовская Аравия и Туркменистан. К ним правозащитники применяют определение "самые недемократичные". Как сообщается на сайте FH, в последнем исследовании оценивалась ситуация с правами человека в 192 странах. В 26 странах было зафиксировано движение в сторону демократии, в 11 (в том числе в России) - упадок демократических ценностей. 46 % из 192 стран были названы в отчете свободными, 26 % несвободными, а остальные - частично свободными.
В последнем отчете FH перечисляются наиболее вопиющие случаи ущемления демократии в нашей стране. Атака на демократию осуществляется в виде "возросшего контроля Кремля над национальным телевидением и печатными СМИ, а также недемократичных парламентских и президентских выборов этого года".
Главным виновником понижения уровня демократичности в нашей стране FH считает президента Владимира Путина. "Сползание России в категорию несвободных стран - кульминация растущей при президенте Путине тенденции к концентрации власти в одних руках, а также стремлении властей запугать СМИ и политизировать правоохранительную и судебную систему России", - говорится в отчете. В своем докладе правозащитники предъявляют обвинения лично президенту Путину. По их мнению, российский лидер использовал захват террористами школы в Беслане, чтобы урезать полномочия местных властей.
FH позиционирует себя как неправительственная правозащитная организация, которая осуществляет программы в поддержку демократии, свободы слова, соблюдения прав человека и рыночной экономики, в том числе проводит исследования, организует обучение и оказывает юридическую помощь. Организация учреждена в 1941 г. по инициативе Элеоноры Рузвельт.
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