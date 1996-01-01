В Хабаровске готовятся к зиме

На заседании коллегии при мэре Хабаровска рассмотрены вопросы подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг. Специфика теплоэнергетики Приамурья - в круглогодичной заботе о ее готовности к работе, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как и в прошлые годы, главной задачей является модернизация и наращивание объемов ремонта инженерных коммуникаций - тепловых и электрических сетей, водопровода и канализации. В планах 2010 г. - произвести ремонт не менее 13,8 км магистральных сетей и заменить около 10,5 км внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения, выполнить капитальный ремонт 35 км водопровода и канализации. Помимо этого солидные объемы работ спланированы на электрических сетях, подготовке к зиме жилищного фонда и т.д.