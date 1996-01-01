Московский саммит дальневосточников

25 февраля руководители дальневосточных территорий собрались в Москве, чтобы в рамках Совета губернаторов при полпреде Президента РФ в ДФО и Совета Межрегиональной ассоциации экономического и социального взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" подвести итоги 2010 года, а самое главное – обсудить планы дальнейшего развития региона.

Думать о будущем системно

Второй вопрос особенно актуален – в начале года силу официального документа приобрела Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, и это обязывает региональные власти оперативно завершить работу над Программой ее реализации. Уже в середине марта она должна быть представлена на рассмотрение Правительства РФ. Как и в случае со Стратегией, важно выработать консолидированное мнение территорий, крупного бизнеса, федеральных министерств и ведомств. И в этом смысле Москва – самое подходящее место для встречи. На заседание были приглашены чиновники Министерства регионального развития, депутаты Государственной Думы, представители крупнейших российских компаний.

Помимо выработки Плана мероприятий уже сегодня необходимо решить вопрос о продлении действующей федеральной целевой программы "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" до 2018 года. Это абсолютно необходимый новый горизонт планирования, который обеспечит преемственность уже реализующихся в регионе крупномасштабных проектов, подчеркнул полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ.

Но и это предел – полпред президента и губернаторы единодушно поддерживают предложение Президента Республики Саха (Якутия) и председателя Совета межрегиональной ассоциации Вячеслав ШТЫРОВА выработать общие представления о Программе до 2025 года. Это важно и самим территориям, и крупным российским компаниям, которым предстоит обеспечивать новый уровень экономики, заданный в Стратегии развития региона. Их заинтересованность четко обозначается уже сегодня. Так, по словам присутствовавшего на заседании Совета замминистра регионального развития РФ Сергея ЮРЛАПОВА, федеральные компании принимают активное участие в формировании проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии. "Так, Роскосмос включил в план строительство космодрома, а Газпром предложил закрепить софинансирование программы газификации регионов со стороны субъектов Федерации. ОАО "Российские железные дороги" также прислали свои замечания", – привел он примеры.

Органам государственной власти субъектов ДФО полпред поручил до 1 апреля актуализировать и представить в аппарат полномочного представителя президента перечень инвестиционных проектов – тех, что как раз будут определять достижение целей Стратегии.

Обсуждался на Совете и болезненный вопрос – идет текущая корректировка действующей ФЦП на период до 2013 года. Полпред и Совет губернаторов настоятельно просили федеральные ведомства в этом процессе действовать исключительно сообща. А сам проект корректировки предоставлять региональным властям как минимум за месяц до утверждения его в Правительстве РФ.

Итоги с позитивом

Дальневосточный федеральный округ уже демонстрирует тенденции к росту. Даже в кризисный 2009 год в округе обеспечен рост произведенного ВРП – по предварительной оценке он составил 1622 млрд рублей, или 100,4% к уровню 2008 года, в то время как по России произошло снижение на 8%. Индекс промышленного производства по округу составил 103,5% (по РФ – 89,2%). Все это – главным образом результат развития нефтегазовой отрасли Сахалина, строительства ВСТО, федеральных автодорог и объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, успешной работы золотодобытчиков Амурской и Магаданской областей и Чукотки.

Продолжает оставаться на высоте и инвестиционная привлекательность региона. Объем инвестиций в 2009 году в округ превышает 616 млрд руб., это 109,2% к уровню 2008 года (по РФ – 82,4%). Наибольшие инвестиции пришли в Республику Саха (Якутия) – 179 млрд руб., Приморский край – 134 млрд руб. и Сахалинскую область – 106 млрд руб. И пусть пока главный инвестор региона – государство, вслед за ним, опираясь на создаваемую инфраструктуру, в регион должен вложиться бизнес.

Вектор развития региона, определенный Стратегией, в перспективе должен привести к колоссальному росту инвестиций. По словам Виктора Ишаева, только в ближайшие 5 лет в экономику Дальнего Востока будет направлено 3 трлн 300 млрд рублей – на сооружение единой опорной системы газо- и нефтепроводов, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, на БАМ-2 (около 500 млрд рублей) и другие проекты.

Судя по всему, полпреду Президента РФ доставляло удовольствие подсчитывать, куда и сколько денег будет инвестировано в ближайшее время. "Первая очередь ВСТО завершена – она стоит около 390 млрд рублей. Вторая очередь стоит 410 млрд рублей. И завод по сжижению газа с инфраструктурой обойдется в 580 млрд рублей. Это – серьезные инвестиции, – рассказывал членам Совета и приглашенным на него чиновникам и депутатам Виктор Иванович, отдельно остановившись на строительстве объектов для саммита АТЭС. – Объекты АТЭС – это 553 млрд рублей, из которых на строительство газопровода – 248 млрд, а остальное – на развитие Владивостока как центра международной торговли и центра по проведению саммита АТЭС-2012".

В ближайшие пять лет значительные средства будут вложены в строительство и ремонт автомобильных дорог. "Это дорога "Чита – Хабаровск". В этом году на нее предусмотрено 1,2 млрд рублей. Она будет завершена. Дальше пойдут работы по приведению в нормативное состояние дороги М-60 – "Хабаровск – Владивосток". Проект сейчас на стадии доработки, его стоимость составляет порядка 70 млрд рублей", – уточнил полпред.

Партнерство регионов

Все это громадье перспектив сделало жизненно необходимым партнерство законодательной и исполнителной властей региона. В середине прошлого года активизировала свою работу Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье", совет которой возглавил Вячеслав Штыров. Главы регионов доверили именно ему быть общественным лидером и в силу его огромного авторитета, и в силу того, что Республика Саха(Якутия) в последние годы заняла пионерную позицию в реализации крупномасштабных проектов (мегапроектов), по существу дав старт новому этапу индустриализации региона.

Как заметил генеральный директор Ассоциации Юрий ГРИДНЕВ, обновленная Ассоциация стала активной силой на федеральном уровне в решении проблем восточных регионов России, ее консолидированное мнение зазвучало в федеральных министерствах, в крупных национальных компаниях. Более эффективно работать помогает и налаженное взаимодействие с аппаратом полпреда Президента РФ в ДФО.

Прошедшее первое в этом году заседание совета Ассоциации также было нацелено на стратегические вопросы. На то, к чему призывал полпред президента, – выработку консолидированной позиции по программным мероприятиям реализации Стратегии. Это главное, на чем будет сконцентрировано внимание членов Ассоциации в этом году. Членам Ассоциации предстоит определиться с методологией работы над ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года", чтобы уже к декабрю 2010 года она, пройдя все согласования в министерствах, ведомствах и регионах, была вынесена на утверждение Правительства РФ.

Юрий Гриднев отчитался перед членами Совета о деятельности основных рабочих органов Ассоциации – координационных советов. Именно на них обсуждаются наиболее насущные проблемы региона, готовятся мотивированные предложения федеральной власти для решения тех или иных проблем. Сегодня действуют координационные советы по вопросам агропромышленного комплекса, по внешнеэкономической деятельности, по проблемам р. Амур, по туризму. В 2009 году созданы три новых координационных совета – по экономическим вопросам, по промышленности, науке и инновационным технологиям, по транспорту и транспортной инфраструктуре. По признанию Юрия Ивановича, эффективность деятельности советов не одинакова, и по итогам работы в 2010 году нужно будет принять решение о целесообразности каждого из них.

Но уже сегодня в зачете Ассоциации немало значимых дел. При ее самом активном участии – в качестве организатора и финансового оператора – в 2009 году проведено четыре международных форума: в мае – 6-й Международный форум стран АТР в Хабаровске; в июне – 2-й Международный форум по развитию регионального сотрудничества в СВА в Харбине; в сентябре – 4-й Дальневосточный международный экономический форум в Хабаровске и 14-е заседание в Южно-Сахалинске Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства. Авторитет Ассоциации у зарубежных коллег высок.

Куда перевести стрелки?

Как часто бывает на подобных совещаниях, заканчивалось оно вопросом "разное". Но разное на этот раз было весьма интересным и не формальным. Заместитель полпреда Александр ЛЕВИНТАЛЬ доложил членам Ассоциации о готовящейся в аппарат президента докладной записке по поводу сокращения часовых поясов и вынес на обсуждение губернаторов и законодателей один из возможных вариантов.

Из существующих сегодня на территории ДФО четырех часовых поясов было предложено оставить три, с тем, чтобы Амурская область, часть Якутии, Хабаровский край и Приморье имели разницу с Москвой 6 часов, северная часть Якутии и Магаданская область – 7, а Камчатка и Чукотка – 8 часов. Предложение, как и в любой иной аудитории, сразу же вызвало дискуссию. Вспомнили Сахалин, который не так давно безболезненно перешел из одного часового пояса в другой. Появилось альтернативное мнение – вместо 4 поясов сделать 2. Правда, с оговоркой: это лишь рабочие варианты, вопрос требует дальнейшего изучения. И прежде всего с точки зрения целесообразности такого перехода, ведь ближе к Москве Дальний Восток от этого не станет.