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Камчатка определилась с символами
На сессии Законодательного Собрания Камчатского края приняты законы Камчатского края о гербе, флаге и гимне Камчатского края.
Проекты официальных символов были разработаны в рамках конкурса, объявленного Правительством Камчатского края, в котором приняли участие не только камчатцы, но и представители других регионов. Геральдическая комиссия признала лучшими проекты герба и флага Ивана ЦАРЬКОВА, авторами гимна являются заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Камчатской хоровой капеллы Евгений МОРОЗОВ и поэт Борис ДУБРОВИН.
На гербе Камчатского края изображены три вулкана с заснеженными вершинами и восходящим из-за вулканов солнцем, обрамленным национальным орнаментом. Нижняя часть щита синего цвета отделена волнистой линией, символизирующей Тихий океан и моря, омывающие Камчатку. Флаг Камчатского края представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное горизонтально на нижнюю часть синего цвета и верхнюю часть белого цвета, на которой размещен герб Камчатского края.
Официально использоваться новая символика будет с 1 июля 2010 года – третьей годовщины образования нового субъекта Российской Федерации, объединившего Камчатскую область и Корякский автономный округ.
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