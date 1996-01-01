"ЕР" получила 19 из 26 мандатов в Законодательной думе Хабаровского края

Избирательная комиссия Хабаровского края официально утвердила итоги состоявшихся 14 марта выборов в региональный парламент. Согласно официальным итогам голосования по партийным спискам, "Единая Россия" получила в думе 6 депутатских кресел, КПРФ - 3 места, "Справедливая Россия" и ЛДПР - по два мандата.

Во всех 13 одномандатных округах уверенную победу одержала "Единая Россия". Таким образом, весь состав регионального парламента из 26 депутатов сформирован.

"25 марта состоится заседание, на котором будут зарегистрированы все депутаты, до этого времени кто-либо из избранных депутатов может отказаться от мандата", - сообщила "Интерфаксу - Дальний Восток" заместитель председателя краевой избирательной комиссии Татьяна АБСАТАРОВА

По ее словам, 26 марта пройдет общее собрание депутатов, на котором будет определена дата и повестка дня первого заседания Законодательной думы Хабаровского края нового созыва.

Как уточнила Татьяна Абсатарова, согласно официальным итогам голосования, по партийным спискам "Единая Россия" набрала 47,93% голосов. На втором месте КПРФ с 18,93% голосов. Далее расположились "Справедливая Россия" - 15,45%, ЛДПР -13,63%. Явка составила 38,98%, что почти на 5% больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2005 г.

Партийный список от ЛДПР возглавлял лидер партии Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, список КПРФ - депутат Госдумы Владимир КОМОЕДОВ, "Единой России" - губернатор края Вячеслав ШПОРТ и "Справедливой России" - председатель регионального отделения партии Сергей ЯЩУК.

В благодарность избирателям региональное отделение "Единой России" организовало митинг на Комсомольской площади Хабаровска. Впрочем, срез любви к единороссам прямо пропорционален глубине падения в кризис той или иной территории. Самые низкие показатели у ЕР в Николаевске и Комсомольске-на-Амуре, здесь же самый высокий процент взяли коммунисты. Улучшили свои показатели справедливороссы.

Как отметили в пресс-центре правительства края, остался доволен результатами выборов и губернатор. По сравнению с прошлыми выборами краевых депутатов явка составила 39,1% и была выше на 5%, даже по партийным спискам голосов набрали больше чем четыре года назад. По словам главы края, выборы прошли ровно, без серьезных эксцессов, за исключением мелких претензий, которые бывают всегда. Но это не повлияло на ход голосования. "Таким образом, каждый житель края получил возможность сделать свой выбор. Я считаю, что выборы были прозрачными, и сомнений, недоверия к их результатам быть не должно", - сказал Вячеслав Шпорт.

"Задачи определены, есть инструменты и пути решения. Самое главное - нужна консолидация сил, чтобы не замедлить темпы, не потерять то, что мы наработали", - подчеркнул губернатор.