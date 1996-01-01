Бизнес - в законе

Хабаровский край награжден дипломом победителя федерального конкурса "Лучший регион (субъект) Российской Федерации". По сообщению министерства экономического развития и внешних связей края, этой награды наш регион удостоен за создание наиболее эффективной законодательной базы для развития малого и среднего бизнеса.

Диплом подписан председателем Совета Федерации Сергеем МИРОНОВЫМ, президентом Торгово-промышленной палаты Евгением ПРИМАКОВЫМ и председателем Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадием ВОЛЬСКИМ.

Награждение состоялось в рамках "Дней малого и среднего бизнеса", прошедших с 8 по 11 декабря во Всероссийском выставочном центре (Москва). Организаторами этого мероприятия выступили Совет Федерации РФ, Торгово-промышленная палата и Союз промышленников и предпринимателей.

"Хабаровский край впервые стал участником “Дней малого и среднего бизнеса”", - рассказала заместитель начальника отдела малого предпринимательства минэкономразвития края Валентина ПАРФЕНОВА. Одним из главных мероприятий стала федеральная выставка продукции предприятий малого и среднего бизнеса. Экспозицию нашего региона представил информационный стенд "Малый бизнес Хабаровского края", а также образцы продукции двадцати трех предприятий и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, радиоэлектронный завод "Авест", ООО "Лесные продукты", НПК "Амурбиофарм - таежные чаи", ООО "Амур-рыба" и ООО "Торгрыбпром" были отмечены дипломами конкурса "Лучшие в России".