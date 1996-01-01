Российской Кремниевой долине подыскивают место дислокации

Президент Дмитрий Медведев в течение семи-десяти дней объявит, где будет создан Центр для исследований и разработок (российский аналог Кремниевой долины"), заявил его помощник Аркадий ДВОРКОВИЧ, среди вариантов - Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Обнинск, Дубна и участки рядом с Москвой по Новорижскому и Ленинградскому шоссе, а также примыкающие к бизнес-школе "Сколково". Критериев, по которым президент сделает выбор, несколько. Это развитость инфраструктуры, достаточность территории, близость к научно-образовательным центрам, привлекательность для размещения бизнеса.