Парламентарии замахнулись на святое

Законодательное собрание Приморского края (ЗСПК), похоже, решило окончательно и бесповоротно разрушить монополию исполнительной власти на расходование средств краевого бюджета и перетянуть на свою сторону львиную долю "бюджетных" полномочий.

Первый шаг на пути перетягивания полномочий в свою пользу краевые депутаты сделали еще полтора месяца назад, когда, отказавшись принимать во втором чтении проект бюджета на 2005 г., они фактически вынудили краевую администрацию увеличить его доходную и расходную части на 1,51 млрд руб.

Еще тогда "ЗР" отмечал, что в культивировавшейся на протяжении всех последних лет финансовой политике произошел настоящий перелом. Так в итоге и получилось. Своеобразным инструментом перераспределения полномочий в пользу краевого парламента может стать проект закона "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", который официально был презентован в начале декабря.

С помощью его депутаты планируют решить сразу несколько задач. Во-первых, получить оперативный доступ к отчетам об исполнении краевого бюджета, которые сейчас предоставляются в ЗакС с почти двухмесячным отставанием. Во-вторых, добиться от исполнительной власти пропорционального исполнения основных бюджетных расходов. А в-третьих, получить возможность хотя бы частично контролировать процесс подготовки краевых бюджетов на новый финансовый год.

Впрочем, сейчас ряд статей нового законопроекта выглядит столь провокационно, что в них почти наверняка будет внесено множество поправок, снижающих масштабы наступления на позиции краевой администрации. В противном случае законопроект уже после официального принятия во всех трех чтениях имеет все шансы получить губернаторское вето.