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Парламентарии замахнулись на святое

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Законодательное собрание Приморского края (ЗСПК), похоже, решило окончательно и бесповоротно разрушить монополию исполнительной власти на расходование средств краевого бюджета и перетянуть на свою сторону львиную долю "бюджетных" полномочий.

Первый шаг на пути перетягивания полномочий в свою пользу краевые депутаты сделали еще полтора месяца назад, когда, отказавшись принимать во втором чтении проект бюджета на 2005 г., они фактически вынудили краевую администрацию увеличить его доходную и расходную части на 1,51 млрд руб.

Еще тогда "ЗР" отмечал, что в культивировавшейся на протяжении всех последних лет финансовой политике произошел настоящий перелом. Так в итоге и получилось. Своеобразным инструментом перераспределения полномочий в пользу краевого парламента может стать проект закона "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", который официально был презентован в начале декабря.

С помощью его депутаты планируют решить сразу несколько задач. Во-первых, получить оперативный доступ к отчетам об исполнении краевого бюджета, которые сейчас предоставляются в ЗакС с почти двухмесячным отставанием. Во-вторых, добиться от исполнительной власти пропорционального исполнения основных бюджетных расходов. А в-третьих, получить возможность хотя бы частично контролировать процесс подготовки краевых бюджетов на новый финансовый год.

Впрочем, сейчас ряд статей нового законопроекта выглядит столь провокационно, что в них почти наверняка будет внесено множество поправок, снижающих масштабы наступления на позиции краевой администрации. В противном случае законопроект уже после официального принятия во всех трех чтениях имеет все шансы получить губернаторское вето.

Досье

По итогам 10 месяцев 2004 г. доходы краевого бюджета составили 17,16 млрд руб., расходы - 16,67 млрд руб. Профицит - 498 млн руб. Таким образом, доходная часть бюджета была исполнена на 79,22 %, а расходная - на 76,96 %. При этом вновь наблюдалось неравномерное финансирование всех основных разделов краевого бюджета, исполнение которых по итогам 10 месяцев колебалось в пределах от 70 до 95 %.
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