Бюджет РФ вернется к традициям

Бюджет на 2011-2013 гг. будет приниматься в плановом порядке и вновь станет трехлетним, чтобы решать задачи долгосрочного развития, заявил премьер Владимир ПУТИН на первом совещании по будущему финплану. Основные задачи - сокращение дефицита бюджета, выполнение всех соцобязательств и эффективность бюджетных расходов.

При разработке бюджета "следует вернуться к традиционным процедурам финансового планирования", сообщил глава правительства на совещании по вопросу финансирования федеральных целевых программ (ФЦП) в 2011 г. "Фактически сегодняшнее совещание открывает новый бюджетный процесс, в рамках которого будет сформирован бюджет страны на 2011 г.", - отметил он.

"Теперь, когда ситуация стабилизируется, решения по разработке бюджета вновь будут приниматься в плановом порядке", - заявил премьер. Он напомнил, что в прошлом году из-за финансового кризиса правительство запустило антикризисные программы и было вынуждено временно отступить от требований Бюджетного кодекса (отказавшись от трехлетнего бюджетного планирования и продлив с августа по октябрь сроки внесения проекта бюджета в Госдуму). Новый бюджет "будет работать на решение задач долгосрочного развития, обеспечит безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами России", заверил Путин.

Основные параметры бюджета должны формироваться с учетом реалистичных оценок и всех рисков, связанных с колебаниями мировых рынков, сказал глава кабинета министров. При этом важнейшей задачей остается обеспечение сбалансированности бюджета и последовательное сокращение дефицита (в планах правительства уменьшение разрыва между расходами и доходами госказны до 3% ВВП к 2012 г.). Финансовые резервы страны в условиях сегодняшнего роста цен на нефть возможно "даже прирастить в определенной степени", добавил Владимир Путин.

Премьер призвал сконцентрировать ресурсы на приоритетах политики и реализовать комплекс мер по повышению эффективности бюджетных расходов. Новые программы, предлагаемые к финансированию, будут "проходить жесткий отсев по критериям соответствия приоритетам государства, обоснованности, эффективности и своевременности", пообещал он.

Объем финансирования ФЦП в 2010 г. составляет 740 млрд руб., основные направления - это развитие высоких технологий, социальной и транспортной инфраструктуры, решение жилищных проблем и укрепление безопасности. Приоритеты на 2011 г. останутся прежними, и правительству предстоит разработать три новые ФЦП, отметил Путин. Это федеральная программа развития образования до 2015 г., включающая мероприятия проекта "Наша новая школа"; принципиально новая ФЦП по комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства и новая редакция программы "Жилище", где будут зафиксированы обязательства государства по предоставлению жилья отдельным категориям граждан, сообщил премьер.

Говоря о финансировании различных проектов, Владимир Путин попросил "не забывать, что наряду с федеральными целевыми программами у нас есть немало инструментов развития". Это инвестфонд, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Росагролизинг, особые экономические зоны, поддержка экспорта и субсидирование процентных ставок по кредитам. Он также попросил "заблаговременно подготовиться к вступлению в силу закона о совершенствовании статуса государственных учреждений", предусматривающего переход от сметного к целевому финансированию. Кроме того, премьер поставил задачу всерьез заняться проблемой энергоэффективности в стране.