Политический вексель

Вполне, вероятно, что сегодняшнюю ночь депутаты Законодательного собрания края проведут в бессонных консультациях друг с другом. Причиной тому политические амбиции их новоявленного коллеги - депутата по 17-му округу и большого друга приморского губернатора Юрия СТЕПАНЧЕНКО.

Операция "Переворот"

"ЗР" уже рассказывал о кулуарной интриге с назначением заместителя спикера приморского парламента вместо убывшего в Совет Федерации Игоря ПУШКАРЕВА. Как выяснилось еще на прошлом заседании, голосование по кандидатуре Джамбулата ТЕКИЕВА было не совсем безальтернативным. О своих притязаниях на эту должность, по информации "ЗР", заявлял и Юрий Степанченко. И, как выясняется уже сегодня, притязания Юрия Васильевича простираются на одну ступеньку выше должности заместителя спикера. В связи с этим в служебных кабинетах некоторых депутатов вполне серьезно предполагают, что на очередном заседании ЗСПК, которое состоится завтра, будет инициирован вопрос об отставке зампреда Джамбулата Текиева. О недоверии самому спикеру Сергею СОПЧУКУ речи пока не идет.

При первичном анализе ситуации, можно предположить, что до нового года никаких кадровых пертурбаций в ЗСПК не произойдет. Во-первых, Джамбулату Текиеву просто физически невозможно что-то предъявить, поскольку он не проработал в своей новой ипостаси и месяца. Во-вторых, даже самые ярые сторонники губернатора будут выглядеть очень непривлекательно, если в отсутствие каких-либо обвинений попытаются сместить с должности известного в крае человека в угоду новоиспеченному депутату. Но в том, что раскручивание операции под кодовым названием "Переворот" начнется именно завтра, у автора сомнений нет. Для безоговорочного успеха подобного рода операций в недалеком будущем краевой администрации необходимо расколоть краевой парламент практически надвое.

Дело в том, что изначально проадминистративная фракция "Единая Россия - Приморье" несколько уклонилась от привнесенной в нее идеологии. Почувствовав свою силу, депутаты фракции время от времени начали показывать юридические зубы, отказываясь принимать то или иное решение "белого дома", абсолютно не укладывающееся в правовые рамки. Последним проявлением такой политической автономии было возвращение проекта краевого бюджета на 2005 г., в процедуру первого чтения. Подобная демонстрация силы не могла не насторожить краевую администрацию. Назначение губернатора не за горами, а с парламентом, который, оказывается, может иногда проявлять свою строптивость, соваться в процедуру назначения несколько рискованно.

Наверно, это является основным мотивом по внедрению исключительно своего человека в сердце еще вчера абсолютно дружественной фракции. Но чтобы преодолеть ее сопротивление, "белому дому" необходимо заручиться поддержкой, как минимум, двадцати депутатов. Искомую комбинацию депутатского лобби, как мне представляется, попробуют сложить завтра на голосовании по поправкам в краевой бюджет. Ключевой из поправок станет предложение краевой администрации отменить 25 %-ю надбавку к окладу бюджетников, работающих в сельской местности.

Как известно, с 1 января минимальный размер оплаты труда по первому разряду квалификационной сетки увеличится и составит 720 руб. Исходя из этого повышения, краевая администрация и будет настаивать на отмене 25 %-го коэффициента, который уже забит в проект бюджета. В зарплате сельские специалисты с отменой коэффициента ничего не потеряют. Но и не приобретут. Зато приобретут работники бюджетной сферы, которые живут и работают в городах. Получается, что городские депутаты, голосуя за предложенную "белым домом" поправку, ничем не рискуют. А вот тем народным избранникам, которые представляют сельские районы, на переизбрание после такого голосования можно не надеяться. Могу представить накал завтрашних баталий, которые в любом случае укреплению дружественных отношений между депутатами явно не поспособствуют. Ну а еще парочку-другую подобных дебатов и можно вплотную заняться, как говорится, командным составом краевого парламента.

Почему Степанченко?

Тут, наверно, резонно задаться вопросом - а почему, собственно, Степанченко? Однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. По одной из основных версий, все дело в личных отношениях губернатора и нового депутата. Однокашники по институту, партнеры по бизнесу. В общем, из той же серии, что вариант с мэрством другого бывшего партнера Владимира НИКОЛАЕВА, - хочу быть мэром и все тут, хочу быть спикером - вынь да положь. Эту версию отчасти подтверждают и масштабные усилия Юрия Васильевича по легализации себя в политической элите края - телевизионные сюжеты-отчеты о своих поездках и так далее.

Правда, депутат Леонид БЕЛЬТЮКОВ заявил "ЗР", что ничего такого в информационном сопровождении деятельности депутата нет. На прошлой неделе, мол, телевидение также освещало поездку депутата ВИНОГРАДОВА - обычное явление. Обычное то оно может и обычное, но, как нам сообщил источник в аппарате ЗСПК, сюжет с Виноградовым был оплачен из средств краевого парламента по соответствующей статье расходов, а вот за Юрия Васильевича ЗСПК не платил. То есть в информационную политику парламента этот бодрый телеотчет никак не вписывается.

Самостийную амбициозность Степанченко подтверждает и неофициальная информация о том, что Сергей ДАРЬКИН не очень настойчив в продвижении своего протеже. На избрание Текиева заместителем спикера он отреагировал болезненно, но лишь потому, что эти выборы планировались на декабрь. В декабре после основательной раскрутки появление Степанченко в качестве кандидата на эту должность вызывало бы меньше вопросов. Однако депутаты опять проявили самостоятельность. Теперь, по логике вещей, необходимо выждать паузу, за это время провести своего рода инвентаризацию депутатского корпуса, о форме которой мы рассказали выше. Но Степанченко ждать, судя по всему, не хочет, чем серьезно путает стратегические карты губернатора.

Есть и другая версия столь раздражающей депутатов связки. Некоторые склонны считать ее основной, поскольку она базируется не на личных симпатиях или антипатиях, а - что гораздо важней - на бизнесе. Бизнесе действующем, не совсем прозрачном и связанном с огромными бюджетными средствами. Как известно, Юрий Степанченко возглавляет компанию ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс". Именно через эту компанию финансируются самые затратные краевые программы - "Квартира молодой семье" и "Электронное Приморье". Только в 2003 г. из краевого бюджета на счета компании поступило почти 440 млн руб., и у контрольно-счетной палаты ЗСПК есть немало вопросов как к расходованию этих средств, так и к самой компании.

Главный вопрос, ответ на который мы вряд ли когда-либо узнаем, связан с историей возникновения ЗАО. Во всяком случае, в голове не укладывается тот факт, что самым крупным подрядчиком краевого бюджета стала компания с уставным капиталом в 10 тыс. руб. (!). Причем уставной капитал сформирован за счет имущественных вкладов в виде офисного стола (75 %) от ЗАО "Краевой строительный союз" и компьютерного монитора (25 %) от ООО "Роуз" в 2001 г. Ничего не напоминает? Ну, как же, незабвенные "Рога и копыта" из "Золотого теленка".

Как можно отпускать сотни бюджетных миллионов рублей под гарантии в виде офисного стола? Да еще без всяких конкурсов и тендеров? Да еще со 100 %-м авансовым финансированием заключаемых между компанией и краевой администрацией договоров, тогда как, согласно правительственному постановлению, авансирование подрядных работ для государственных нужд не может превышать 30 %. Неудивительно, что при таком необъяснимом протекционизме краевых властей ЗАО даже в собственных помещениях не нуждается, сдавая их в субаренду. Основные работы в рамках договоров компании также выполняют субподрядчики. Из чего и без отчета КСП приморского парламента можно сделать вывод, что компания является чем-то вроде легального доильного аппарата краевого бюджета. Ну а поскольку с отчетом как-то верней, добавим, что аудиторами КСП выявлена теневая схема так называемых откатов субподрядчиков генеральному подрядчику, коим и является "ДВ Стройсвязькомплекс". В нарушение установленного порядка субподрядчики при выставлении счетов-фактур в адрес "Стройсвязькомплекса" уменьшают свои затраты в актах выполненных работ на сумму вознаграждения генподрядчика, тем самым занижая и объемы выполненных работ. Примеры? Пожалуйста. (См. таблицу)!

Впрочем, тема функционирования компаний-доильных аппаратов бюджета стоит отдельного разговора, к которому мы еще обязательно вернемся. Сейчас она интересует нас как основа для неких личных обязательств между региональными органами власти и бизнесом...

Парадоксально, что любые резкие телодвижения в отношениях с депутатами "белому дому" сейчас невыгодны. Но, судя по всему, "эффективность" экономической политики администрации в рамках дружественного либо подконтрольного ей бизнеса уже оплачена политическими векселями, которые один за другим предъявляются к оплате накануне непредсказуемого назначения губернатора.