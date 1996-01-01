Надеждинцев ждет второй тур выборов

Генеральный директор ЗАО "Лазурный берег Приморья" Олег ПИНСКИЙ, по предварительным данным, лидирует на выборах главы администрации Надеждинского района, прошедших 19 декабря.

Как сообщили "Восток-Медиа" в избирательной комиссии Приморского края, за него отдали голоса 45,8 % избирателей. На втором месте - предприниматель Григорий Ведерников, за которого проголосовали 25,4 % избирателей.

За действующего главу администрации МО Надеждинский район Александра Прохорова проголосовали 18,38 % избирателей. Явка избирателей составила 43,7 %.