Закон о Контрольно-счетной палате застрял

Каким быть контрольному органу Законодательного Собрания? Депутаты будут решать этот вопрос на очередной сессии 17 марта, сообщили "ЗР" в пресс-службе краевого парламента.

На заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам парламентарии вернулись к рассмотрению Закона "О Контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Приморского края", который был принят 3 ноября 2009 г. Тогда Сергей ДАРЬКИН отклонил законопроект. Одна из главных поправок, на которых настаивает исполнительная власть, - участие губернатора в назначении председателя Контрольно-счетной палаты.

Вопрос принципиальный, считают депутаты. По мнению спикера парламента Виктора ГОРЧАКОВА, "главная функция Контрольно-счетной палаты - контроль за эффективным исполнением бюджета. И не может исполнительная власть, чью работу призван контролировать этот орган, назначать его руководителя". Такой же позиции придерживается секретарь бюджетного комитета Владимир БЕСПАЛОВ: "Если мы не отстоим своего решение, то нарушится баланс между исполнительной и законодательной властью. И никакого жесткого контроля не будет". Решено вынести на предстоящую сессию вопрос о создании согласительной комиссии.