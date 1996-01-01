Сенатором от Приморья станет Галуст Ахоян

Кандидатура депутата Законодательного Собрания (ЗС ПК) Галуста АХОЯНА на должность сенатора, выдвинутая губернатором Приморского края, одобрена профильным комитетом. Об этом сообщила пресс-служба ЗС ПК.

Окончательно вопрос о представителе в Совете Федерации Федерального Собрания РФ будет решен на очередной сессии 17 марта. Но мало кто сомневается, что депутаты поддержат своего коллегу и его кандидатура соберет значительно больше положенных по закону двух третей голосов.

Галуст Ахоян сменит на выборной должности генерала в отставке Виктора КОНДРАТОВА. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию из-за выхода на пенсию и по состоянию здоровья. Напомним, Виктор Кондратов стал сенатором от Приморья в ноябре 2006 г. В этом году 24 сентября ему исполнится 68 лет.

Досье Галуст Цолакович Ахоян родился 14 февраля 1956 г. в городе Кировакане. В 1983 г. окончил Владивостокский государственный медицинский институт и поступил в клиническую ординатуру на кафедре госпитальной хирургии. После ее окончания работал хирургом. С 1988 г. занимался строительным бизнесом. По данным "ЗР", он контролирует строительно-инвестиционную компанию ЗАО "Центр-Строй".

Как однажды признался в интервью "ЗР" Галуст Цолакович, медицину он оставил по житейской причине - надо было кормить семью. По "семейной причине пошел и во власть - помочь обустроить город, чтоб его и другим детям жить было комфортно. В 2003 г. был избран депутатом думы города Владивостока. А через три года стал депутатом Законодательного Собрания Приморского края. Возглавляет комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам на постоянной основе, а это уже говорит о профессионализме. Что интересно, несмотря на прошлогодний казус с "круизом для своих", репутация Ахояна не пострадала. И у коллег нет сомнений, что в Совете Федерации он будет защищать интересы Приморья.

И сделать это ему будет проще, поскольку он - единоросс и член регионального политического совета Приморского регионального отделения Всероссийской партии "Единая Россия.