Находка выбрала мэра

Победой генерального директора рыбного порта Олега КОЛЯДИНА завершились выборы мэра в Находке. За него проголосовало более 50,2 % избирателей.

Основной соперник Колядина -директор муниципального предприятия "Жилкомхоз" Надежда МЫЛОВА набрала 28,5 % голосов. На третьем месте - директор находкинского офиса "Примтеркомбанка" Алексей МАКАРОВ, набравший меньше 7 % голосов. Второго тура выборов в Находке не понадобилось - 50 %-ный рубеж был преодолен с первого забега.

На этот раз электорат был более активным, чем четыре года назад: явка избирателей составила почти 44 %, к избирательным урнам пришел 52 871 житель Находки, Врангеля, Ливадии и Южно-Морского.

В муниципальную избирательную комиссию поступило несколько письменных заявлений, в которых утверждается, что избирателей пытались подкупить за 50-100 руб., чтобы они проголосовали за Колядина. Мунизбирком направил эти заявления в ГУВД.