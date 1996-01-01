Рособразование и Роснаука канули в Лету

Президент Дмитрий Медведев своим указом упразднил сразу два ведомства - Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию. Их функции переданы Министерству образования и науки РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что Министерство образования и науки Российской Федерации является правопреемником Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального агентства по образованию, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений", - говорится, в частности, в указе.

Необходимые меры по реализации подписанного указа и приведение актов в соответствии с ним возложено на Правительство Российской Федерации и соответствующие структуры.