ТИГР напал на "Медведей"

Объединенный штаб протестных действий создан во Владивостоке для проведения митинга 20 марта в 13.00 на центральной площади Владивостока. Товарищество инициативных граждан России (ТИГР) поддержало идею Федерации автовладельцев России (ФАР), но расширило их экономические требования острыми политическими лозунгами. Об этом участники коалиции заявили 4 марта на пресс-конференции.

Власть не стала "отсиживаться в окопах" и попыталась действовать "на опережение".

- Мне позвонил заместитель начальника управления внутренней политики Приморского края и стал настоятельно приглашать срочно на беседу. Я отказался, - рассказал один из участников коалиции, представитель не зарегистрированного крыла ТИГРа Артем САМСОНОВ. - Тогда он предупредил: "Ну вам же хуже будет".

На пресс-конференцию, кроме организаторов и журналистов, прибыли молодые люди. Трое из них попытались ворваться в здание, но их атака была отбита. Тогда несколько молодых людей представились корреспондентами студенческой газеты. Их пропустили. "Студкоры" с ходу попытались завязать дискуссию: "А вас не смущает, что вы сидите под портретом Ленина?". Дальше больше.

- А вот нам тут, когда мы подходили к зданию, фотографии передали, - заявил из первого ряда молодой человек и стал раздавать снимки двух целующихся мужчин.

Одновременно те же фотографии стали расклеивать на стенах здания оставшиеся на улице молодые люди. Стоит заметить, что этот снимок во время избирательной кампании уже пытались использовать против Артема Самсонова.

- Да это вовсе не я на ней изображен, - заверил "ЗР" Артем Самсонов. - Честно говоря, у меня в личном архиве есть куда прикольнее фотки-шутки. Попросили бы - так я бы дал.

Сорвать пресс-конференцию молодые люди не смогли, и организаторы все же рассказали журналистам о своих планах.

- Мы выступаем против "Единой России" - с требованием отставки Правительства России и губернатора Приморского края, - озвучил политическую составляющую митинга один из лидеров ТИГРа Максим ВЕДЕНЁВ.

Крайние лозунги ТИГРа готовы поддержать представители коммунистов, "Яблока", "Солидарности", НДС Михаила Касьянова, "Общественного движения по борьбе с коррупцией" и ряда других общественных организаций. ФАР же в общероссийской акции делает упор не на политические, а на экономические вопросы и предлагает всем автовладельцам высказать дружный протест против платных дорог и повышения транспортного налога и:

- за включение транспортного налога в стоимость топлива;

- за отмену постановлений о повышении таможенных пошлин;

- за разумную переработку существующей редакции Техрегламента;

- за проведение общероссийского референдума;

- за реформирование ГИБДД;

- за ответственность пешеходов - участников дорожного движения.

ФАР давно предлагает Госдуме РФ внести изменения в Налоговый кодекс РФ и включить транспортный налог в стоимость акцизов на топливо. По их мнению, это позволит направлять собранные от налогов средства на строительство и ремонт дорог тех субъектов федерации, на которых производится заправка автомобилей топливом.

Кроме того, предлагается возродить систему дорожных фондов, сделав транспортный налог целевым.