"Неуправляемые" идут во власть

В ожесточенной борьбе и с приключениями проходит кампания по выборам главы Кировского района. С исходом выборов жители района связывают вполне земные вопросы: разойдутся ли имущество и земля курортной зоны Приморья по бросовым ценам в близкие к власти частные руки, или останутся в муниципальной собственности?

Региональная власть попыталась "отсеять" самых нежелательных для нее кандидатов еще до официального старта избирательной кампании. Вначале всех попавших в "черный список" попытались уговорить.

- Еще в конце ноября, во время совещания глав муниципалитетов в Михайловке, перехватил меня вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ и предложил не выдвигаться. Дескать, "команда губернатора и партия "Единая Россия" не видят вас главой района. Если вы поддержите нашу кандидатуру, то мы поддержим вас осенью на новых выборах главы Горных Ключей". Но я не согласился, - рассказал "ЗР" один из претендентов на должность главы Кировского района, глава поселения Горные Ключи Вадим ХАСАНОВ. - Тогда он заявил, что не все решает электорат, мол, есть еще избирательные комиссии и суды. И предупредил, что меня ни за что не зарегистрируют кандидатом на должность главы.

И кандидату пришлось в этом убедиться. На втором этапе подключились избиркомы при активной поддержке правоохранительной системы.

Как только Хасанов сдал подписные листы в теризбирком Кировского района, его председатель Жанна КОВАЛЕВА прямо ночью отправилась во Владивосток в крайизбирком. Но крайизбирком не сумел найти в них повода для отвода. Тогда подписи отдали эксперту УВД В.Г. СЕРГИЕНКО, который признал недействительными 23 подписи. На этом основании теризбирком отказал Хасанову в регистрации.

Его сторонники попытались организовать митинг против произвола и коррупции властей. Но за день до митинга ОАО "Примавтотранс" отказался предоставить автобусы. Участникам художественной самодеятельности Шмаковского военного санатория запретили давать концерт на митинге. Работникам 4-х санаториев пригрозили увольнением в случае, если их заметят на митинге. А организатора митинга Галиду РЕВЯКИНУ на "беседу" пригласил прокурор района РАСКИН. Вечером с ней встретился уже заместитель прокурора Приморского края Юрий МЕЛЬНИКОВ. Но Галида Ревякина не вняла. В день митинга утром ей позвонила и пригласила на встречу Вероника ВОЛЧКОВИЧ, начальник Управления внутренней политики Администрации Приморского края и потребовала отменить митинг. Ревякина отказалась.

Митинг на центральной площади в Горных Ключах прошел. По его итогам участники приняли резолюцию с обращением к президенту страны Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в числе требований звучало: "восстановить наше конституционное право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления и решить вопрос о регистрации Хасанова В.У. кандидатом на должность главы Кировского муниципального района".

- Мы поддерживаем Хасанова, потому что он человек дела и держит свое слово, в чем мы убедились за четыре года, в течение которых он руководит поселком Горные Ключи, - утверждает Галида Ревякина. - До него поселок на протяжении двадцати лет приходил в упадок. Хасанов провел уличное освещение. Начал асфальтирование дорог. Приступил к ремонту крыш домов и лифтов. Стал выделять деньги на развитие спорта и художественной самодеятельности. Нашел внебюджетные средства на оборудование спортзала в Уссурке и на ремонт дороги между нашими поселками, которую теперь люди так и называют "хасановской".

Но у региональной власти Хасанов попал в списки "неуправляемых". Пару лет назад он сумел добиться, казалось бы, невозможного - отмены краевого закона "О разграничении имущества Кировского района и поселений", который, по сути, оставлял поселения "голыми". Например, даже дороги и тротуары в поселке Горные Ключи должны были отойти в управление другому муниципалитету. Хасанов обратился в суд. Во всех местных инстанциях, вплоть до краевого суда, он проиграл. А вот Верховный суд его поддержал и отменил краевой закон.

Но сам "неуправляемый" намерен отстоять свои права и обратился в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом на должность главы Кировского муниципального района. На заседание явились все, чьи подписи признали недействительными: старики, больные, матери с маленькими детьми. Все пришедшие подтвердили свои подписи. Кроме того, подоспело заключение независимой экспертизы, которая подтвердила подлинность подписей. Судья Кировского районного суда Сергей БЕЗРОДНЫЙ признал решение теризбиркома об отказе в регистрации Вадиму Хасанову незаконным и постановил зарегистрировать его кандидатом на должность главы Кировского района.

Теперь Хасанову предстоит выдержать состязание с кандидатами от власти. Конечно, на третьем этапе "важно, кто и как считает голоса". Дает надежду на успех то, что власть не смогла выдвинуть единого кандидата. Районным единороссам вице-губернатор Александр Шемелев предложил кандидатуру Константина РЕВЫ. Но из 54 участников конференции лишь 6 человек проголосовали "за". Конференцию распустили. Лидер единороссов Кировского района подал в отставку. А региональное руководство партии решило не рисковать - других кандидатов не выдвигать и не поддерживать.