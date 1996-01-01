Общественную палату возглавил хозяйственник

3 марта члены Общественной палаты при полномочном представителе Президента РФ в ДФО собрались на первое заседание.

Более 50 представителей общественных организаций, политических партий, руководителей крупных предприятий, ассоциаций вошли в состав Общественной палаты при полпреде по рекомендации самих организаций, а также губернаторов и законодательных органов власти всех субъектов федерации Дальнего Востока. Председателем Общественной палаты при полпреде стал Михаил ЗАИЧЕНКО - начальник Дальневосточной железной дороги.

"Мы решили, что возглавлять Общественную палату должен именно хозяйственник, человек, которого знают и уважают в нескольких регионах Дальнего Востока. На него ложится тяжелая общественная нагрузка, поэтому у него должны быть помощники. У Михаила Михайловича такие помощники есть", - прокомментировал этот выбор Виктор ИШАЕВ.