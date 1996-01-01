Шпорт встречался с Путиным

Губернатор Хабаровского края рассказал журналистам об итогах встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Владимир Владимирович, по его словам, передал большой привет комсомольчанам и обещал помочь решить пусть не все проблемы города Юности, но большую их часть.

Одной из главных тем встречи стала сложившаяся ситуация на заводе "Амурметалл". "ЗР" уже писал, что после подписания в июле предварительного соглашения о покупке структурами Внешэкономбанка (ВЭБ) 100% акций кипрской Amurmetall Holding Ltd. (владеет 100% акций ОАО "Амурметалл") банк во исполнение поручения Владимира Путина взял на себя обязательство предоставить "Амурметаллу" субординированный кредит в размере 5 млрд руб. сроком на семь лет для финансового оздоровления и пополнения оборотных средств. При этом 100% акций предприятия должны были поступить в собственность ВЭБ с правом обратного выкупа по цене приобретения. Однако деньги на предприятие так и не поступили.

Владимир Путин, сказал, что обязательно проконтролирует сложившуюся ситуацию, и в скором времени деньги на завод поступят.

Также губернатор доложил премьер-министру о ходе работы на авиастроительном заводе в Комсомольске. "По плану мы должны в этом году продать в две компании четыре самолета - по два "Армавиа" и "Аэрофлоту". Двигателей на эти самолеты нет. Этот вопрос мы обсудили с премьер-министром, думаю, он подключится. Есть возможность их получить, во втором полугодии "Рыбинские моторы" обещают", - рассказал Вячеслав ШПОРТ.

По словам губернатора, в настоящее время нет двигателя даже на четвертый испытательный образец самолета Superjet. "Пришлось переставить двигатель с первой испытательной машины на четвертую, чтобы сделать налет. Нужно сделать 600 полетов, сегодня сделано 540 полетов", - отметил он. Еще одной из тем разговора с Путиным стало обсуждение дополнительного финансирования проекта реконструкции железных дорог к портам Хабаровского края. Губернатор считает, что его нужно увеличить вдвое - до 120 млрд рублей, это позволит удовлетворить потребности компаний, которые планируют построить в портах перегрузочные терминалы. В настоящее время ведется реконструкция железнодорожных путей, идущих к портам, строится Кузнецовский тоннель. Это позволит к 2015 году увеличить пропускную способность дороги до 30-35 млн тонн грузов в год. "По заявкам компаний, которые планируют построить в портах перегрузочные терминалы, в 2015 году потребность составит 60 млн тонн, к 2020 году - до 100 млн тонн.

По словам Шпорта, Минтрансу РФ, железной дороге, Минэкономразвития РФ поручено проработать вопрос возможности увеличения финансирования. В этот проект предусмотрены средства инвестиционного фонда - 60 млрд рублей, но чтобы его довести до озвученной цифры, нужно еще столько же вложить", - сказал губернатор.

Шпорт отметил, что создание особой экономической портовой зоны в Совгавани, распоряжение о которой ранее подписал премьер-министр, потребует дополнительных мощностей железной дороги в размере 20-25 миллионов тонн грузов в год. Глава региона подчеркнул, что строительство железных дорог, развитие портов и создание особой зоны в Совгавани - это хорошие точки роста экономики края.