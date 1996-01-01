Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Шпорт встречался с Путиным
Губернатор Хабаровского края рассказал журналистам об итогах встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Владимир Владимирович, по его словам, передал большой привет комсомольчанам и обещал помочь решить пусть не все проблемы города Юности, но большую их часть.
Одной из главных тем встречи стала сложившаяся ситуация на заводе "Амурметалл". "ЗР" уже писал, что после подписания в июле предварительного соглашения о покупке структурами Внешэкономбанка (ВЭБ) 100% акций кипрской Amurmetall Holding Ltd. (владеет 100% акций ОАО "Амурметалл") банк во исполнение поручения Владимира Путина взял на себя обязательство предоставить "Амурметаллу" субординированный кредит в размере 5 млрд руб. сроком на семь лет для финансового оздоровления и пополнения оборотных средств. При этом 100% акций предприятия должны были поступить в собственность ВЭБ с правом обратного выкупа по цене приобретения. Однако деньги на предприятие так и не поступили.
Владимир Путин, сказал, что обязательно проконтролирует сложившуюся ситуацию, и в скором времени деньги на завод поступят.
Также губернатор доложил премьер-министру о ходе работы на авиастроительном заводе в Комсомольске. "По плану мы должны в этом году продать в две компании четыре самолета - по два "Армавиа" и "Аэрофлоту". Двигателей на эти самолеты нет. Этот вопрос мы обсудили с премьер-министром, думаю, он подключится. Есть возможность их получить, во втором полугодии "Рыбинские моторы" обещают", - рассказал Вячеслав ШПОРТ.
По словам губернатора, в настоящее время нет двигателя даже на четвертый испытательный образец самолета Superjet. "Пришлось переставить двигатель с первой испытательной машины на четвертую, чтобы сделать налет. Нужно сделать 600 полетов, сегодня сделано 540 полетов", - отметил он. Еще одной из тем разговора с Путиным стало обсуждение дополнительного финансирования проекта реконструкции железных дорог к портам Хабаровского края. Губернатор считает, что его нужно увеличить вдвое - до 120 млрд рублей, это позволит удовлетворить потребности компаний, которые планируют построить в портах перегрузочные терминалы. В настоящее время ведется реконструкция железнодорожных путей, идущих к портам, строится Кузнецовский тоннель. Это позволит к 2015 году увеличить пропускную способность дороги до 30-35 млн тонн грузов в год. "По заявкам компаний, которые планируют построить в портах перегрузочные терминалы, в 2015 году потребность составит 60 млн тонн, к 2020 году - до 100 млн тонн.
По словам Шпорта, Минтрансу РФ, железной дороге, Минэкономразвития РФ поручено проработать вопрос возможности увеличения финансирования. В этот проект предусмотрены средства инвестиционного фонда - 60 млрд рублей, но чтобы его довести до озвученной цифры, нужно еще столько же вложить", - сказал губернатор.
Шпорт отметил, что создание особой экономической портовой зоны в Совгавани, распоряжение о которой ранее подписал премьер-министр, потребует дополнительных мощностей железной дороги в размере 20-25 миллионов тонн грузов в год. Глава региона подчеркнул, что строительство железных дорог, развитие портов и создание особой зоны в Совгавани - это хорошие точки роста экономики края.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин