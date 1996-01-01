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Административный ресурс одержал трудную победу
В минувшее воскресенье, 28 февраля, состоялись повторные досрочные выборы главы Новолитовска, рядом с которым "Роснефть" планирует построить нефтеперерабатывающий завод. В этот раз, по предварительным данным, экологическая оппозиция, протестующая против соседства с НПЗ, выборы проиграла, хотя еще надеется опротестовать результат.
Напомним, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН 16 марта 2009 г. отрешил от должности главу Новолитовска Елену КИСЛЕНОК. Выборы нового руководителя состоялись 11 октября. Обойдя ближайшую соперницу из "Единой России" Татьяну ЛОБАЧЕВУ по голосам в полтора раза, убедительную победу одержал эколог-оппозиционер Вадим ПОТЕХИН. Он провел избирательную кампанию под лозунгом "Голосуешь за Потехина - голосуешь против НПЗ". Однако избирком аннулировал итоги голосования на том основании, что победитель не сумел в пятидневный срок уволиться с работы. Очередной раунд борьбы за Новолитовск назначили на 28 февраля. В минувшее воскресенье явка оказалась существенно ниже прошлого раза. Снег, гололед, да усилившийся к вечеру ветер у многих избирателей отбили охоту идти на очередное голосование. В результате, по предварительным данным, обойдя Вадима Потехина на 28 голосов, победу одержала член "Единой России" безработная Татьяна Лобачева.
- На ее поддержку прибыли представители администрации района на четырех машинах. Избирателей подкупали, давая всего по 100-200 рублей. На 813-м участке, где Лобачева набрала много голосов, мы зафиксировали грубое нарушение - списки избирателей оказались не прошиты и без печати, - объяснил свой проигрыш Вадим Потехин.
Эколог уже подал жалобу в теризбирком и намерен в суде доказать, что выборы были не честными. Впрочем, он понимает, что победить в суде, особенно на местном краевом уровне, ему, пожалуй, сложнее, чем на выборах. Но он не унывает.
- У меня есть любимая работа - лес, - говорит Вадим Потехин. - А на выборы я пошел только для того, чтобы не пропустить ставленников администрации района. В первый раз мне это удалось. В этот - нет. Но лично для меня такой результат, возможно, даже лучше.
Стоит отметить, что Вадим Потехин остается депутатом и председателем муниципального комитета Новолитовского сельского поселения и намерен продолжить борьбу против строительства рядом с поселком нефтеперерабатывающего завода.
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