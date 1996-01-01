Закрыть все целевыми программами нельзя - Ясин

Эксперты скептически оценивают перспективы реализации в короткие сроки программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г., проект которой Минфин РФ на днях опубликовал на своем сайте в Интернете.

"Хорошо, что Минфин поставил во главу угла эту задачу, но реализовать ее в короткий срок - за два-три года - невозможно", - считает президент Центра стратегических разработок Михаил ДМИТРИЕВ. Выступая в рамках круглого стола, посвященного обсуждению данной программы, он отметил, что "современные методы управления по результатам предполагают существенное расширение полномочий пользователей бюджетных средств, и это тогда, когда коррумпированность у нас растет". Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений ЯСИН, в свою очередь, заметил, что "закрыть все целевыми программами нельзя, жизнь гораздо шире". Он признал, что сама идея, заложенная в программе, правильна, однако призвал "не перебирать через край". И напомнил, что не было ни одной федеральной целевой программы, цели которой были бы выполнены.