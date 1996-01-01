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Местные бюджеты едва поспевают за инфляцией
Управление ФНС России подвело итоги первого месяца 2010 г. Январь принес в местные бюджеты на 9,4% больше, чем январь прошлого года. Основная масса доходов местного бюджета Приморского края обеспечена поступлениями НДФЛ (459,1 млн руб., или 59,6%) и ЕНВД (225,1 млн руб., или 29,2%). Таким образом, бюджет пополняется в первую очередь из доходов граждан и индивидуальных предпринимателей.
Земельный налог прибавил к общей сумме бюджета 9,6% (73,9 млн руб.), налог на имущество физических лиц - 0,7% (5,5 млн руб.).
От Приморского края в федеральный бюджет перечислено 1 млрд 921,1 млн руб., что в 2 раза больше показателей января 2009 г. Основная масса доходов федерального бюджета - поступления НДС (86,3%) и единого социального налога (ЕСН) - 10,7%.
Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по Приморскому краю в январе 2010 г. составил 30 млн руб. (снижение по сравнению с январем 2009 г. на 72,9%), ЕСН - 204,7 млн руб. (снижение на 8,6%).
Поступления от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами снизились на 38% (всего - 18,3 млн руб). Страховые взносы, зачисляемые в Пенсионный фонд России, в январе 2010 г. составили 580,7 млн руб., что на 22,1% меньше, чем в январе прошлого года.
В Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования поступления оказались меньше на 35,1%, 29,5% и 29,6% соответственно.
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