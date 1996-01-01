Мэрия взялась за МУПы

Эффективность работы муниципальных предприятий Владивостока давно вызывает вопросы депутатов, правоохранителей и чиновников городской администрации. За прошлый год они дали бюджету города аж 8,4 млн руб. Между тем в городе сегодня действуют 46 МУПов.

Вопросы эффективности работы МУПов стали главной темой заседания в мэрии на прошлой неделе. Решением городской думы сумма части прибыли от использования муниципального имущества, подлежащая перечислению в бюджет, установлена в размере 25%. И хотя главная задача муниципальных предприятий - обслуживать социальные задачи городской власти, вопросов к финансово-хозяйственной деятельности предприятий немало. Вице-мэр Наталья ЗУБОВА предложила создать балансовые комиссии, которые рассмотрят показатели экономической эффективности деятельности предприятий, бухгалтерскую отчетность, выслушают доклады руководителей о работе предприятий и дадут оценку текущему финансово-экономическому состоянию МУПов. Часть МУПов уже находится в процессе реорганизации или ликвидации.