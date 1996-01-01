Строители пытались обмануть мэра

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю завело дело по факту картельного сговора строительных компаний, участвовавших в аукционе на исполнение муниципального заказа. Как сообщил во время пресс-конференции во Владивостоке заместитель руководителя приморского УФАС Максим БЕЛОБОРОДОВ, дело заведено по обращению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

В сентябре 2009 года администрация Владивостока проводила аукцион на исполнение муниципального заказа по капитальному ремонту домов, кровель и крыш. На участие в нем заявки подали 19 строительных организаций. "В аукционный зал вошло 19 компаний, но когда объявили торги, только один человек поднял карточку. По условиям аукциона, был заключен контракт с единственной компанией с минимальной скидкой", - объяснил Белобородов. В результате из-за пассивности конкурентов договор был заключен на максимально невыгодных для муниципального бюджета условиях. В настоящий момент проводится расследование, результаты аукциона отменены. О том, что неладно сегодня на аукционах, приморские предприниматели говорили не раз. Антимонопольщики отмечают, что случаи картельных сговоров среди поставщиков все чаще встречаются в Приморском крае. Обычно несколько компаний договариваются заранее, кто выиграет аукцион, а остальные фирмы получают так называемые "откаты" и заказ на работы за свое молчание на торгах. Конечно, некоторые участники подобных афер могут попасть в "черный список поставщиков", который потом передается органам государственной власти и правоохранительным органам, но доказать сговор, не скрывают антимонопольщики, весьма трудно.