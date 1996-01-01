www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Строители пытались обмануть мэра

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю завело дело по факту картельного сговора строительных компаний, участвовавших в аукционе на исполнение муниципального заказа. Как сообщил во время пресс-конференции во Владивостоке заместитель руководителя приморского УФАС Максим БЕЛОБОРОДОВ, дело заведено по обращению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

В сентябре 2009 года администрация Владивостока проводила аукцион на исполнение муниципального заказа по капитальному ремонту домов, кровель и крыш. На участие в нем заявки подали 19 строительных организаций. "В аукционный зал вошло 19 компаний, но когда объявили торги, только один человек поднял карточку. По условиям аукциона, был заключен контракт с единственной компанией с минимальной скидкой", - объяснил Белобородов. В результате из-за пассивности конкурентов договор был заключен на максимально невыгодных для муниципального бюджета условиях. В настоящий момент проводится расследование, результаты аукциона отменены. О том, что неладно сегодня на аукционах, приморские предприниматели говорили не раз. Антимонопольщики отмечают, что случаи картельных сговоров среди поставщиков все чаще встречаются в Приморском крае. Обычно несколько компаний договариваются заранее, кто выиграет аукцион, а остальные фирмы получают так называемые "откаты" и заказ на работы за свое молчание на торгах. Конечно, некоторые участники подобных афер могут попасть в "черный список поставщиков", который потом передается органам государственной власти и правоохранительным органам, но доказать сговор, не скрывают антимонопольщики, весьма трудно.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru