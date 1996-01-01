Предвыборные интриги районного масштаба

В Партизанском муниципальном районе идет нешуточная борьба за кресло главы. Из первоначальных 7 кандидатов список сократился до 4 человек. Но при этом напротив фамилии четвертого кандидата можно поставить знак вопроса. Решением суда он снят с предвыборной гонки, но пока у него еще есть время оспорить решение.

На сегодня в списке уже зарегистрированных кандидатов значатся: нынешний глава района Константин ЩЕРБАКОВ, председатель СХПК "Новолитовский" Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, коммерческий директор по туризму ООО "Сихотэ-Алинь" Александр ШЕВЧЕНКО. Кандидат "под вопросом" - Виктор РАДОХЛЕБ (начальник оперативно-дежурного отдела Находкинской таможни).

Недошедшие до старта

До регистрации не дошли: архитектор ООО "Приморпроект" Лира ИВЛЕВА, директор ООО "Вероника" и бывший депутат местной думы Галина КИРИЛЕНКО, эксперт по лесоматериалам ИП Бохан Е.А. Вадим ПОТЕХИН. Если Кириленко снялась по собственному заявлению, то Ивлевой и Потехину было отказано в регистрации. В подписных листах Ивлевой не была указана ее должность, и по этой причине они были признаны недействительными. У Вадима Потехина часть подписей признана недействительной. Впрочем, это ожидалось: Ивлева и Потехин входят в общественное движение "Совет экологической безопасности". Движение неоднократно публично высказывалось о нарушениях земельного и природоохранного законодательства при проектно-изыскательских работах на площадке мыса Елизарова, где планируется разместить Приморский нефтеперерабатывающий завод. Тот же Вадим Потехин прошлой осенью победил на выборах главы Новолитовского сельского поселения, но даже не успел занять кресло. Его победа была аннулирована.

Ушел-пришел

Особенностью нынешней избирательной кампании, как отмечал "ЗР", стал наплыв кандидатов-самовыдвиженцев. Аналитики давно пришли к выводу, что процент доверия избирателей к "самостоятельным" кандидатам на порядок больше, чем у "партийщиков". Пошел на выборы самостоятельно и действующий глава района Константин Щербаков, но 29 января неожиданно отзывает свое заявление. А уже через день он - вновь в списках, но уже как выдвиженец от "Единой России". Хотя, по словам зампредседателя избирательной комиссии района Жанны ЗАПОРОЩЕНКО, все подписи, поданные кандидатом, на тот момент уже были проверены, осталось только подготовить решение комиссии по признанию его зарегистрированным.

Кстати, переход "самостийных" в партийные списки отмечен и в других округах - то ли затянули из-за новогодних праздников согласование списков кандидатов в региональном отделении "Единой России", то ли старшие товарищи поправили: "Имя партии надо нести гордо", даже если оно непопулярно. Впрочем, кандидаты явно рассчитывают на поддержку "партии власти". А в Партизанском районе ей позарез нужен "правильный" глава.

Выборы с приданым

Район стал одним из приоритетных, поскольку на его территории разворачивается всероссийская стройка. Если строительство НПЗ еще под вопросом, то 53,7 км трубы от Козьмино пройдет по угодьям района. С одной стороны - это огромные бюджетные вливания в экономику. По данным администрации района, только за 9 месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал составили 3,7 млрд руб., что превысило уровень предыдущего года в 26,6 раза. С другой стороны - где труба, там конфликты с населением и экологами. Именно по этой причине основным соперником Щербакова называют Николая Лемешевского.

Председатель сельскохозяйственного кооператива "Новолитовский" Лемешевский, на землях которого и планируется строительство НПЗ, ранее неоднократно выражал свое несогласие с этим проектом. По имеющейся у "ЗР" информации, кандидат "от оппозиции" на прошлой неделе обратился в правоохранительные органы с заявлением об оказываемом на него давлении. Правда, в избиркоме района сообщили, что к ним такого материала не поступало.

Впрочем, до 14 марта еще есть время для раскручивания интриги. Главное - партизанцам есть из кого выбирать.